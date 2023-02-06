Прикрывался должностью: патриарх Кирилл шпионил для СССР в Швейцарии – СМИ

Он занимался шпионажем, когда был представителем РПЦ при Всемирном совете церквей в швейцарском городе Женева.

Патриарх Кирилл мог шпионить для СССР в Швейцарии/ УНИАН

Патриарх Российской православной церкви (РПЦ) Кирилл мог шпионить в Швейцарии в пользу Советского Союза в 1970-х годах. В то время он там был представителем РПЦ при Всемирном совете церквей.

О такой деятельности в пользу СССР свидетельствуют рассекреченные архивы, сообщает издание SonntagsZeitung. Отмечается, что, согласно данным архивов, Кирилл работал на КГБ и был разведчиком.

Издание пишет, что шпионажем он занимался, когда был в швейцарском городе Женева. Ему в СССР поручили воздействовать на Всемирный совет церквей, пользуясь своей должностью. При этом в том совете церквей на тот момент находилось много советских агентов.

Отмечается, что в РПЦ отказались комментировать такую информацию. А в посольстве России в Швейцарии еще и назвали такие данные "примером русофобии" и отвергли все обвинения против патриарха Кирилла.

Поддержка патриархом Кириллом войны РФ против Украины

Напомним, российский патриарх Кирилл активно поддерживает войну России против Украины. Ранее он активно призывал убивать украинцев. Действия российского диктатора Путина он оправдывал в частности, тем, что якобы "позиция НАТО могла спровоцировать страну-агрессора РФ на войну".

Позже российский патриарх Кирилл Гундяев цинично заявил, что россияне и украинцы являются "одним народом", в котором произошел "политический раскол". Он похвалил российскую церковь за то, что она якобы "делает всё, чтобы украинцы и россияне не стали врагами".

После этого патриарх Кирилл угрожал всему миру. Он цинично заявил, что наступит конец света, если кто-то будет пытаться уничтожить РФ. Ему показалось, что сейчас под угрозой находится "весь человеческий род".

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