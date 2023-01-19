'Это приобрело опасные формы': патриарх Кирилл угрожает уничтожением всего мира

Руководитель РПЦ цинично заявил, что конец света наступит, если кто-то будет пытаться уничтожить Россию.

Патриарх Кирилл пригрозил всем концом света / Новая газета

Руководитель РПЦ патриарх Кирилл угрожает всему миру. Он цинично заявил, что наступит конец света, если кто-то будет пытаться уничтожить РФ. Об этом сообщают российские пропагандисты.

Ему показалось, что сейчас под угрозой находится "весь человеческий род".

"Желание победить Россию сегодня приобрело очень опасных форм. Мы молимся Господу, чтобы он научил безумцев и помог им понять, что любое желание уничтожить Россию будет означать конец мира", - сказал Кирилл.

Он назвал "сумасшедшими" тех, кто не хочет победы РФ в кровавой и жестокой войне против Украины.

"каких-то безумных людей появилась мысль о том, что великую державу российскую, обладающую мощным оружием, населенную очень сильными людьми, которые из поколения в поколение всегда были мотивированы на победу, которые не сдались никогда ни одному врагу, которые всегда выходили победителями, что их можно в нынешних условиях либо победить, либо, как теперь говорят, переформатировать, то есть навязать им некие ценности, которые даже и ценностями назвать невозможно, для того, чтобы они были как все", - сказал он.

Напомним, патриарх Кирилл, который ранее призвал убивать украинцев, призвал установить "рождественское перемирие" с 6 по 7 января. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Московского патриархата.

Ранее российский патриарх РПЦ Кирилл похвалил российских оккупантов за "защиту русского мира". На встрече с детьми из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей он заявил, что интересы российского православия есть не только в России.

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