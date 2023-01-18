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"Уже не первый инцидент": авиаэксперт объяснил, из-за чего мог упасть вертолет в Броварах

18 января 2023, 21:26
Эксперт не исключает, что причиной катастрофы могло стать незаконное вмешательство в вертолет.
авиакатастрофа в Броварах
Эксперт назвал возможные причины падения вертолета в Броварах / Коллаж фото Нацполиция Украины, соцсети

Ужасная авиакатастрофа, которая 18 января произошла в Броварах и забрала жизнь 14-ти людей, могла произойти из-за неисправности этого иностранного вертолета. Это уже не первый инцидент, который случается с участием такой модели судна. Об этом заявил авиационный эксперт Богдан Долинце, сообщает ТСН.ua.

Модель вертолета ЕС-225 является относительно новой (почти 20 лет), по словам эксперта. Однако это уже пятый инцидент в истории такого судна. Он также утверждает, что этот вертолет имеет сертификаты безопасности полетов и прошел тестовые испытания в разных странах.

Эксперт вспомнил, что первый инцидент с вертолетом произошел в Норвегии. Тогда судно упало на воду, все выжили. Основной версией этого стало якобы неправильные действия экипажа.

Он прокомментировал слова свидетелей, которые заметили, что вертолет загорелся перед падением. Эксперт не исключает, что причиной этого могли быть погодные условия или даже незаконное вмешательство.

"Авиакатастрофа, как правило, не возникает из-за одного фактора, обычно – это цепочка событий … Если смотреть на причины авиакатастроф, то 2/3, 70% из них происходят из-за человеческого фактора. До 10% - технический сбой, остальные – или внешние условия, в том числе и погодные, и акты незаконного вмешательства, и условно – попадание птицы", - объяснил эксперт.

Авиакатастрофа в Броварах - что известно

18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.

По данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Также известно о 25 пострадавших, среди которых 11 детей. Стоит отметить, что среди погибших оказалось 9 человек, которые находились на борту вертолета, там никто не выжил.

В СБУ назвали 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.

В настоящее время идет расследование. Всех очевидцев трагедии просят немедленно обратиться в полицию и сообщить всем, что знают.

После трагедии Кабмин назначил главу Нацполиции Украины Игоря Клименко новым заместителем главы МВД и исполняющим обязанности министра внутренних дел.

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