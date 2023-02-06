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В кафе Донецка работницы спели гимн Украины: их заставили просить прощения на камеру и уволили

6 февраля 2023, 09:40
Девушки включили украинский гимн перед посетителями, видео попало в сеть.
В кафе Донецка работницы спели гимн Украины
В кафе Донецка работницы спели гимн Украины, их заставили просить прощения/ скрин

Во временно оккупированном Донецке сотрудницы одного из кафе включили гимн Украины и подпевали его на камеру. За это обеих работниц уволили и заставили просить прощения, записав это на видео.

Это произошло в кафе "Базилик". Об инциденте сообщили местные Telegram-каналы.

На обнародованном в интернете видео видно, как две девушки-официантки включили гимн в заведении. После этого они начали подпевать, положа руку на сердце.

Руководство заведения после этого заставило девушек просить прощения на камеру. Девушки вынуждены были сказать, что "не хотели задеть чьи-то чувства" и что их поступок якобы не имеет политического характера.

"Видео не имеет политического характера. Мы родились и живем в Донецке и любим этот город. Искренне просим прощения", – сказали они.

За этот поступок девушек уволили из заведения. При этом администратор кафе в обнародованном в интернете видео сообщила, что заведение якобы еще и обратилось к так называемым "правоохранителям" относительно инцидента. Также женщина сказала, что "заведение не разделяет мнение девушек".

В Донецке работницы кафе спели гимн Украины
скрин
В Донецке работницы кафе спели гимн Украины
скрин

Ранее сообщалось, что в захваченном Россией Донецке в результате обстрела был уничтожен заместитель начальника отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Рыбаков.

Напомним, СМИ узнали, на кого охотились ВСУ в ресторане Донецка, где прогремел взрыв в конце декабря 2022 года во время празднования там дня рождения экс-главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным. Тогда погибли двое оккупантов, а сам Рогозин и еще несколько человек получили ранения. В то время считалось, что целью удара был именно эксглава "Роскосмоса", однако сейчас появились другие данные. Целью мог быть глава так называемого правительства "ДНР" Виталий Хоценко, который тоже присутствовал на праздновании.

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