glavred
УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Войска РФ усилились на Купянском направлении и Донбассе: Машовец объяснил действия врага

6 февраля 2023, 08:59
На Лиманском направлении оккупанты РФ сосредоточили 8,5-8,7 тысяч военных, а на Луганщине формируются тыловые районы управления, рассказал Константин Машовец.
Войска РФ, Машовец
Оккупанты собирают дополнительные силы в районе Кременной Луганской области - эксперт / Коллаж Минобороны РФ, скриншот YouTube

Командование оккупационных сил России продолжает усиление боевого состава своих группировок Запад и Центр. Фиксируются значительные изменения группировки войск врага на Купянском и Лиманском направлениях. Дополнительные силы россияне собираются в районе Кременной Луганской области. Об этом рассказал военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление Константин Машовец.

В своем Telegram-канале он написал о том, что вражеские войска усиливаются на Купянском и Лиманском направлениях и завершают там маневры по развертыванию своих подразделений.

"Командование войск противника продолжает процесс усиления боевого состава своих группировок "Запад" и "Центр". В частности, отмечаются существенные изменения ГВ противника на Купянском и Лиманском направлениях. Заканчивается развертывание подразделений 2-й мсд (мотострелковой дивизии) 1-й гв. ТА (гвардейской танковой армии) на Купянском направлении (район Новая Тарасовка). Противник также сосредотачивает на этом направлении дополнительно не менее 2 тб (танковых бригад) и 2 мсб из состава 26 тп (танкового полка — Ред.) 47 тд (танковой дивизии) 1 гв. ТА", - отметил эксперт.

Также аналитик добавил, что дополнительные силы российских захватчиков собираются и в районе Кременной в Луганской области. На Лиманском направлении оккупанты развернули группировку численностью 8,5-8,7 тысяч человек. Кроме того, на Луганщине идет формирование тыловых районов управления.

"С целью проведения качественной перегруппировки войск, ротации л\с (личного состава), его отдыха, пополнения и сосредоточения резервов, командование войск противника проводит мероприятия по обустройству и развертыванию так называемых "базовых" (тыловых) районов уровня "армия — дивизия — бригада\полк" вне эффективной дальности действия дальнобойных средств поражения ВСУ. Минимальное расстояние от ЛБС (линии боевого столкновения) – 90 км. На сегодняшний день противник оборудовал уже 12 таких районов", - добавил Константин Машовец.

Угроза наступления России на Донбассе

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк ранее заявил, что российские оккупанты стягивают свои силы и средства на восточный фронт и готовятся к наступлению.

Директор страны-агрессора РФ Владимир Путин поставил своим оккупантам задачу захватить все районы Донбасса до марта.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что Россия может начать какие-либо наступления к 24 февраля. Однако ВСУ готовы отражать атаки. По его словам, в направлении Харькова враг пока не создал ударных группировок, но их появления исключать нельзя.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что ситуация на Луганщине остается напряженной, но контролируемой. Российские оккупанты готовятся к наступлению. Россияне пытаются найти слабые места в обороне ВСУ.

Смотрите видео Главред - Кочетков сделал прогноз о сроках нового наступления России

Война России против Украины:

Константин Машовец новости Донбасса война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:00

Украина получит боеприпасы GLSDB, которыми достанет до Крыма – Сергей Грабский

08:59

Войска РФ усилились на Купянском направлении и Донбассе: Машовец объяснил действия врагаВидео

08:53

Операция НАТО "Всё измерено и сосчитано" и распутица в Кремлемнение

08:48

"Это единственное, что у него есть": российский оппозиционер сказал, готов ли Путин остановить войнуВидео

08:22

Почему в гостях нельзя мыть посуду: многие даже не догадываются об этом

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

07:57

Вторжения РФ можно было избежать: Резников назвал условия

07:56

Завод в РФ и производство 6 000 БПЛА: Тегеран и Москва работают над новым дроном-камикадзе – WSJВидео

07:13

Путин боится рисковать ради достижения своих целей в войне против Украины - ISWВидео

06:50

Чего боится Путин: астролог назвал три главные фобии хозяина Кремля, связанные с войнойВидео

Реклама
06:31

Цель - оккупация Донбасса: РФ готовит масштабное наступление, СМИ назвали сроки

06:19

Вступление в ЕС "через два года": почему завышенные ожидания лишь вредятмнение

05:10

Весна явится неожиданно: синоптик назвал даты резкого потепления в УкраинеВидео

04:30

Герасимов и Шойгу добились цели: в бункере Путина "мини-переворот" с последствиями – ПионтковскийВидео

03:40

Военный эксперт рассказал, сколько враги производят в сутки снарядов и ракетВидео

03:20

Бомбический ужин на скорую руку: вкуснейший рецепт, который восхитит всю семьюВидео

02:52

"Эту фотку лучше вообще не выкладывать": Волочкова разделась на фоне иконыВидео

02:20

Почему нельзя выбрасывать подушки и что с ними делать, если они отслужили свое

01:30

Дочь-подросток Ольги Фреймут едва не выронила грудь из платья-комбинации на танцполе

00:51

Почему 6 февраля нельзя варить пельмени: приметы и что нельзя делатьВидео

00:19

Буданова на посту главы разведки заменит заместитель руководителя ОП - нардеп ГончаренкоВидео

Реклама
05 февраля, воскресенье
23:56

Два сценария: Каспаров спрогнозировал, как именно будет разваливаться Россия

23:56

Россия готовит масштабное наступление на Украину в ближайшие 10 дней - FTВидео

23:33

Зачем Елизавета II при людях крутила обручальное кольцо: раскрыт главный секрет королевыВидео

23:04

Да будут свет и тепло в каждом блиндаже: делаем окопную свечу своими руками

22:52

Зачем 7 февраля нужно каждому спрятать кусочек сахара: приметы и что нельзя делатьВидео

22:35

Санкции против РФ на 50 лет: Зеленский подписал еще один указ СНБОВидео

22:16

Резников уходит: Арахамия назвал, кто станет новым министром обороны УкраиныВидео

21:38

"Планирует сделать в феврале": Зеленский предупредил украинцев о коварном плане ПутинаВидео

21:35

"Разгромить Украину мы не сможем": унылый Гиркин "завел шарманку" о провальности наступления РФВидео

21:20

Собрались подорвать больницы: в России "анонсировали" мощную атаку на КраматорскВидео

20:43

Как засолить красную рыбу: создаем умопомрачительно сочный деликатес в домашних условиях

20:36

Никаких вредных добавок: назван самый полезный в мире сырВидео

20:31

Единственный путь к миру – дать Украине все для завершения работы: заявление британского МИДВидео

20:00

Гороскоп на завтра 6 февраля 2023: Близнецам – спокойствие, Девам – разговоры, а Рыбам – серьезность

19:54

Модель Поляк подтвердила роман с победителем "Холостячки 2" ЗадворнымВидео

19:35

Взрывы в Иране: повлияет ли атака на завод дронов на ход войны в Украинемнение

19:21

Ударит крепкий мороз и заметет снегом: синоптик предупредил об атаке буйной погоды в УкраинеВидео

19:09

Истребители F-16, Gripen или другие самолеты: Резников заявил, что Украине дадут боевую авиациюВидео

18:40

Маша Полякова попала в эротический скандал из-за вульгарных фото

18:34

"Путин - искусный лжец": Кулеба оценил "обещание" Путина не убивать Зеленского

Реклама
18:24

"Опозорил всю Россию за 2 минуты": кровавый бой Емельяненко закончился провалом для россиянВидео

18:17

Украине дадут ракеты GLSDB с дальностью 150 км: Резников оценил вероятность ударов по РоссииВидео

18:01

Сын запроданки Королевой сбежал из РФ и бросил невесту-стриптизершу

17:46

В семье солистки The Hardkiss случилось гореВидео

17:32

Украина ожидает наступлений России к 24 февраля, ВСУ готовы к сценариям – РезниковВидео

17:17

Игоря Николаева до инфаркта довела жена - в окружении певца намекнули на развод

17:09

Любовный гороскоп на неделю 6-12 февраля 2023: Тельцам – покой и романтика, Скорпионам – эмоции

17:01

Поехал "развеяться" и напоролся на пули: в Сети появились детали расстрела пропагандиста Мангушева

16:29

Как продуктовые обманывают клиентов: в Госпродпотребслужбе назвали популярные способыВидео

16:22

Украине весной-летом нужны ATACMS и F-16, чтобы отбить атаку РФ и наступать – советник ЗалужногоВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода зимаМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять