Войска РФ усилились на Купянском направлении и Донбассе: Машовец объяснил действия врага

На Лиманском направлении оккупанты РФ сосредоточили 8,5-8,7 тысяч военных, а на Луганщине формируются тыловые районы управления, рассказал Константин Машовец.

Оккупанты собирают дополнительные силы в районе Кременной Луганской области - эксперт / Коллаж Минобороны РФ, скриншот YouTube

Командование оккупационных сил России продолжает усиление боевого состава своих группировок Запад и Центр. Фиксируются значительные изменения группировки войск врага на Купянском и Лиманском направлениях. Дополнительные силы россияне собираются в районе Кременной Луганской области. Об этом рассказал военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление Константин Машовец.

В своем Telegram-канале он написал о том, что вражеские войска усиливаются на Купянском и Лиманском направлениях и завершают там маневры по развертыванию своих подразделений.

"Командование войск противника продолжает процесс усиления боевого состава своих группировок "Запад" и "Центр". В частности, отмечаются существенные изменения ГВ противника на Купянском и Лиманском направлениях. Заканчивается развертывание подразделений 2-й мсд (мотострелковой дивизии) 1-й гв. ТА (гвардейской танковой армии) на Купянском направлении (район Новая Тарасовка). Противник также сосредотачивает на этом направлении дополнительно не менее 2 тб (танковых бригад) и 2 мсб из состава 26 тп (танкового полка — Ред.) 47 тд (танковой дивизии) 1 гв. ТА", - отметил эксперт.

Также аналитик добавил, что дополнительные силы российских захватчиков собираются и в районе Кременной в Луганской области. На Лиманском направлении оккупанты развернули группировку численностью 8,5-8,7 тысяч человек. Кроме того, на Луганщине идет формирование тыловых районов управления.

"С целью проведения качественной перегруппировки войск, ротации л\с (личного состава), его отдыха, пополнения и сосредоточения резервов, командование войск противника проводит мероприятия по обустройству и развертыванию так называемых "базовых" (тыловых) районов уровня "армия — дивизия — бригада\полк" вне эффективной дальности действия дальнобойных средств поражения ВСУ. Минимальное расстояние от ЛБС (линии боевого столкновения) – 90 км. На сегодняшний день противник оборудовал уже 12 таких районов", - добавил Константин Машовец.

Угроза наступления России на Донбассе

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк ранее заявил, что российские оккупанты стягивают свои силы и средства на восточный фронт и готовятся к наступлению.

Директор страны-агрессора РФ Владимир Путин поставил своим оккупантам задачу захватить все районы Донбасса до марта.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что Россия может начать какие-либо наступления к 24 февраля. Однако ВСУ готовы отражать атаки. По его словам, в направлении Харькова враг пока не создал ударных группировок, но их появления исключать нельзя.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что ситуация на Луганщине остается напряженной, но контролируемой. Российские оккупанты готовятся к наступлению. Россияне пытаются найти слабые места в обороне ВСУ.

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