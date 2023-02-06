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"Это единственное, что у него есть": российский оппозиционер сказал, готов ли Путин остановить войну

6 февраля 2023, 08:48
Сейчас для Путина война – это все, что у него есть. Если он ее остановит, то останется перед миром "голым и мертвым", считает оппозиционер.
Владимир Путин, Александр Невзоров
Российский оппозиционер сказал, готов ли Путин остановить войну/ сайт Кремля, Facebook

Российский диктатор Владимир Путин не остановит войну против Украины. Он будет продолжать ее вопреки здравому смыслу, ведь это единственное, что у него осталось.

Глава Кремля никогда не признает войну ошибкой, ведь для этого нужно иметь такую несвойственную ему черту, как храбрость. Об этом сказал российский оппозиционер Александр Невзоров, пишет "Гордон".

Поэтому диктатор РФ будет бросать на войну столько россиян, сколько потребуется, и продолжать боевые действия, даже если погибнет миллион граждан РФ.

"Помнишь, перед лютым у него был забавный, потешный костюмчик? Средненький, очень сложного, хитрого, коварненького, но такого хитрого парня, с которым можно договориться. И он в этом костюмчике гулял по сцене. Но в феврале он сжег этот костюмчик. Он оделся в войну. Он одет в эту войну", – отмечает Невзоров.

По словам российского оппозиционера, если Путин сбросит этот "костюмчик войны", то он останется стоять голым перед всем миром. Поэтому он и пытается так отчаянно добиться хоть каких-то успехов на фронте и не завершать войну.

"Если ее (войны – ред.) не станет – он перед всем миром предстанет вялым, голым, мертвым... Он ест войну, он пьет войну, он одет в нее. Поэтому он ее будет продолжать абсолютно вопреки любому здравому смыслу", – сказал Невзоров.

Цель Путина в войне против Украины

Ранее военнослужащий ВСУ и лидер организации С14 Евгений Карась отмечал, что цель Путина в войне сейчас – "отгрызть" еще часть украинских территорий и требовать переговоров. Украине нельзя останавливаться на линии соприкосновения и замораживать конфликт, иначе нам будет хуже от этого, отмечает военнослужащий.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Путин не готов принимать рискованные решения, необходимые для достижения его максималистских целей в отношении Украины. Президент РФ неохотно отдает приказы о сложных изменениях в российских вооруженных силах и обществе, которые, вероятно, необходимы для "спасения" его войны.

В то же время бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков отмечал, что до начала полномасштабной войны против Украины Путина подтолкнули злопамятность в сочетании с желанием как можно быстрее укрепить свою власть.

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