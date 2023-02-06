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Вторжения РФ можно было избежать: Резников назвал условия

6 февраля 2023, 07:57
Западные партнеры Украины должны были бы действовать на опережение и принять ряд важных решений, считает министр обороны.
Резников, армия РФ
Резников назвал условия, при которых армия РФ не вторглась бы в Украину / Фото informnapalm.org, УНИАН

Глава Минобороны Украины Алексей Резников считает, что полномасштабного вторжения России в Украину можно было бы избежать, если бы западные партнеры действовали на опережение и приняли ряд важных решений.

Во время пресс-конференции Резников рассказал, о каких решениях идет речь.

"Этой войны можно было избежать в принципе, остановили бы "Северный поток-2", если бы обрезали доступ к системе SWIFT, если бы запретили вхождение российских кораблей в международные порты, если бы перестала Европа покупать их газ, что все равно сделала в результате, если бы начали блокировать активы российских олигархов", – сказал глава Минобороны.

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Ранее СМИ писали, что сразу восемь министров украинского Кабмина оказались под угрозой отставки. Уже на следующем пленарном заседании Верховной Рады в феврале могут полететь министерские головы. Якобы кресло зашаталось даже под премьер-министром Денисом Шмыгалем.

5 февраля Украинская правда со ссылкой на источники написала, что министр обороны Алексей Резников покинет свой пост. Его место, скорее всего, займет действующий начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Вечером 5 февраля руководитель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия также заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников вскоре уйдет в отставку. Кроме того, Министерство внутренних дел возглавит Игорь Клименко, а Службу безопасности Украины - Василий Малюк. Сейчас они выполняют обязанности руководителей в этих структурах.

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