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Резникова могут уволить из Минобороны, его место займет Буданов - СМИ

5 февраля 2023, 11:35
Алексей Резников останется в команде и может стать новым министром юстиции. При этом Буданов уже ищет себе замену в ГУР.
Алексей Резников, Кирилл Буданов
Место Алексея Резникова в Минобороны может занять Кирилл Буданов / Фото УНИАН

Уже на следующей неделе министр обороны Алексей Резников покинет свой пост. Его место, скорее всего, займет действующий начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники.

По данным издания, сейчас команда президента размышляет, куда перевести Резникова, ведь "ни у кого в ОПУ нет сомнений, что он должен остаться в команде".

Один из вариантов, который рассматривается: Резников может стать новым министром юстиции, а действующего главу ведомства Дениса Малюську могут отправить послом в одну из европейских стран.

Сообщается также, что Буданов якобы уже ищет себе замену в ГУР.

"Кириллу очень трудно уходить из ГУР, он не хочет в МО, потому что понимает, что это огромная бюрократическая машина. Но раздумывать времени уже особо нет", - сказал УП источник среди силовиков.

Издание также процитировало кусочек из интервью Резникова, которое должно быть опубликовано УП в ближайшее время. Отмечая на вопрос о своем возможном увольнении, министр обороны сказал:

"У меня никаких разговоров, что я должен прекратить деятельность на этой должности не происходило. Я повторю свой ответ другим СМИ: "Каждый чиновник должен осознавать, что на своей должности он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его. Поэтому я готов к любому развитию событий. За то, что сделал, мне отнюдь не стыдно. Мне точно будет что показать, что я сделал. А все остальное - посмотрим. Но каждый раз после того, как общаюсь с УП - действительно что-то происходит, это интересный символ".

Как сообщал Главред, ранее СМИ писали, что сразу восемь министров украинского Кабмина оказались под угрозой отставки. Уже на следующем пленарном заседании Верховной Рады в феврале могут полететь министерские головы. Якобы кресло зашаталось даже под премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Напомним, 25 января был уволен директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, который фигурирует в скандале относительно закупок продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

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