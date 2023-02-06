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Завод в РФ и производство 6 000 БПЛА: Тегеран и Москва работают над новым дроном-камикадзе – WSJ

6 февраля 2023, 07:56
Планы агрессора России и Ирана грозят проблемами Украине и другим странам, поскольку они могут стать мишенями ударных беспилотников, пишут журналисты.
Иран, Россия, дроны
Новую модель дрона-камикадзе Shahed-136 собираются делать в России - СМИ / Коллаж pixabay, УНИАН, defence-ua com

Оккупант Россия и ее союзник Иран собираются построить завод по производству дронов-камикадзе в российском городе Елабуга. Они разрабатывают планы по модернизации беспилотника Shahed-136, усилив его скорость и дальность. В такой ситуации Украине и другим странам грозит опасность нанесения ударов такими БПЛА по определенным объектам.

В материале The Wall Street Journal говорится о том, что Москва и Тегеран намерены построить в России новый завод по производству ударных беспилотников. Оккупанты планируют сделать не менее 6 000 дронов иранской разработки для войны против Украины.

Журналисты узнали, что в начале января высокопоставленная иранская делегация приезжала в РФ с целью согласования деталей для запуска совместного проекта. Оба государства хотят создать более быстрый БПЛА, работа которого может стать вызовом для ПВО Украины.

Как рассказали американские чиновники, визит иранцев в Россию состоялся 5 января. Они приехали в город Елабуга, который находится в 600 милях от Москвы, и осмотрели место, где обе страны хотят построить завод для производства дронов.

Кроме того, официальные лица Вашингтона акцентировали внимание на том, что Иран и Россия хотят модернизировать модель дрона-камикадзе Shahed-136. Они намерены оснастить БПЛА новым двигателем, чтобы он быстрее и дальше летал. Такой дрон должен производиться на заводе, который планируют построить в Елабуге. Планы могут создать новые вызовы для Украины и других государств, поскольку подобными беспилотниками могут наноситься удары по их территориям.

В Белом доме также добавили, что агрессор Россия получила от Ирана сотни дронов-камикадзе для ударов по военным и гражданским целям в Украине. Москва и Тегеран устанавливают полноценное оборонное партнерство. Еще одним подтверждением тесного сотрудничества является обучение россиянами иранских пилотов управлять истребителями РФ, которые оккупанты хотят передать Тегерану до конца 2023 года.

Ранее спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Иран собирается передать России баллистические ракеты Fateh и Zolfagha.

Противостоять таким ракетам системы ПВО в Украине не могут. Нужны такие комплексы, как такие как Patriot PAC-3 и SAMP – T (их Украине должны передать в течение следующих месяцев, - ред.).

Напомним, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес призвал передать Украине 3 тысячи винтовок, два десятка противотанковых ракет и боеприпасов, которые перехватили американские военные, пресекая контрабандный поток из Ирана в Йемен. Ходжес подчеркнул, что ВСУ знают, как применить это оружие.

Смотрите видео ТСН - в Израиле заговорили о помощи Украине в борьбе с иранским оружием

Удары России дронами Ирана по Украине:

новости России Иран дроны война России и Украины
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