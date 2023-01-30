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Россия намерена получить от Ирана баллистические ракеты, ПВО Украины против них бессильна - Игнат

30 января 2023, 23:37
Силам обороны нужны современные комплексы противовоздушной обороны от западных партнеров, чтобы защитить украинские города.
Россия намерена получить от Ирана баллистические ракеты, ПВО Украины против них бессильна - Игнат
Россия не оставила своих намерений получать от Ирана баллистические ракеты / Командование ВСУ, скриншот из видео

Страна-агрессор Россия планирует получить от Ирана баллистические ракеты Fateh и Zolfaghar, против которых украинская противовоздушная оборона в нынешнем виде бессильна. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Россия не оставила своих намерений получать от Ирана беспилотники-камикадзе и ракеты, о которых было объявлено ранее, – Fateh и Zolfaghar. Это баллистика, против баллистики у нас нет сегодня средств. Но баллистика у России есть в виде ракет "Кинжал"... Также ракеты Х-22, и ракеты С-300, С-400 – зенитные ракеты, бьющие по баллистической траектории", - пояснил Игнат.

Военный пояснил, что Украина могла бы уничтожать российские ракеты на позициях. В противном случае Силам обороны нужны современные комплексы противовоздушной обороны от западных партнеров.

"Это – вызовы и угрозы, которые сегодня стоят. Можно уничтожать их (ракеты - ред.) и на позициях. Но и наши партнеры понимают, что против баллистических угроз нужны средства, такие как Patriot PAC-3 и SAMP - T", - сказал Игнат.

В то же время он подчеркнул, что союзники Украины уже выразили готовность передать комплексы.

"Мы видим сдвиги: Италия, Франция тоже заявили о готовности передавать и эти системы Украине, о чем сейчас активно идут обсуждения после того же "Рамштайна". Поэтому угроза есть, она никуда не исчезла, и должны на нее реагировать", - добавил Игнат.

Участие Ирана в войне против Украины

Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять воздухом.

Кроме того, высший генерал Ирана Мохаммад Багери заявил об эффективной работе дронов-камикадзе, которые Россия использует для ударов по Украине. По его словам, использование иранских дронов в войне России против Украины свидетельствует о том, что Тегеран является ключевым игроком в области беспилотников.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, недавние взрывы в Иране, которые могли зацепить завод по производству дронов-камикадзе, могут оставить Россию без беспилотников, применяемых агрессором против Украины. Если в иранском государстве началось внутреннее противостояние и оно превратится в гражданскую войну, тогда Тегеран полностью прекратит любые военные поставки Москве.

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