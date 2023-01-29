glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Иране мощная "бавовна": СМИ сообщают о взрывах в штаб-квартире Корпуса стражей

29 января 2023, 23:40
Неизвестные беспилотники атаковали военный конвой на сирийско-иракской границе.
иран
В Иране прогремели взрывы / Гурбакши Сингх Чахала/Twitter

В воскресенье вечером, 29 января, в Иране снова раздались взрывы. Так, мощная "бавовна" добраласьдо штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции в городе Махабад. Об этом сообщил журналист Гурбакши Сингх Чахала.

"В штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в иранском городе Махабад прогремели взрывы. Причина взрывов пока неизвестна", - написал он в Twitter.

Кроме того, по данным журналиста, неизвестные беспилотники атаковали военный конвой на сирийско-иракской границе. Атака была направлена на колонну из 25 иранских грузовиков возле города Абу-Камаль. Известно, что грузовики принадлежали Корпусу стражей исламской революции.

Официальной информации о взрывах пока нет.

В Иране мощная 'бавовна': СМИ сообщают о взрывах в штаб-квартире Корпуса стражей
В Иране прозвучали взрывы / скриншот

Взрывы в Иране

В ночь на 29 января на территории Ирана были нанесены удары по военным объектам. Иранское Минобороны сообщало, что били по военному предприятию в Исфахане. Ударами дронов была повреждена кровля одного из цехов. В городе Азершехр произошел масштабный пожар на нефтехимическом заводе взорвались резервуары с нефтью.

По данным Королевского Объединенного института оборонных исследований, неподалеку от Исфахана расположено предприятие Shahed Aviation Industries, которое производит дроны-камикадзе 131/136.

Официальной информации о том, был ли реально нанесен ущерб заводу, который производит дроны-камикадзе, пока нет.

Вас может заинтересовать:

Иран новости Ирана
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:27

На 3 знака Зодиака в 2023 году обрушится ураган перемен: кому ждать удивительных сюрпризов судьбы

29 января, воскресенье
23:40

В Иране мощная "бавовна": СМИ сообщают о взрывах в штаб-квартире Корпуса стражейВидео

23:04

Гороскоп на февраль 2023 года для Стрельцов: астролог назвала самые удачные дни месяцаВидео

22:59

"Никогда не пришлем": Италия наотрез отказалась поставлять Украине наступательное оружиеВидео

22:40

Самый мистический день года: приметы и что нельзя делать 31 январяВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:16

Чистая кожа станет сразу грязной: как часто нужно менять полотенца, чтобы не навредить самому себеВидео

22:14

Гороскоп на февраль 2023 года для Рыб: мобилизация, выигрыш и новый имиджВидео

22:14

"Бес" сдал боевиков: громили инкассаторов и передавали награбленное ГиркинуВидео

22:02

Зачем 30 января выходить из дома пятками вперед: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
21:39

РФ жестко штурмует Бахмут, несмотря на колоссальные потери – ЗеленскийВидео

21:13

"Бавовна" в Иране: почему произошли взрывы на иранских военных объектах и при чем тут Россиямнение

21:09

"РФ просто проиграет": Жданов назвал главное направление для наступления ВСУВидео

20:31

Пропагандисты РФ скулят из-за удара HIMARS по мосту под Мелитополем: оккупанты считают потериВидео

20:24

Умер автор легендарного стихотворения "Два кольори" Дмитрий ПавлычкоВидео

20:06

Возвращались с фронта, чтобы увидеть сына: на Хмельнитчине трагически погибли супруги-пограничникиВидео

19:45

Они привлекут бедность в ваш дом: список вещей, которые нужно выбросить немедленно

19:41

Скандальный Орбан выболтал планы своего "закадыки" Путина насчет войны в УкраинеВидео

19:13

"Перешли на сторону врага": предатель Медведчук набросился на бывших соратников по РадеВидео

19:04

Иранцы, иногда дроны возвращаются, а Путин всегда вас "кинет"мнение

19:01

"Это трагедия. Ради чего гибнут люди?": российский генерал жестко "проехался" по Минобороны РФВидео

Реклама
18:50

Может добавить возраста: как выбрать помаду и не допустить главной ошибкиВидео

18:40

Любовный гороскоп на неделю 30 января – 5 февраля: Девам – огорчение, львам - испытанияВидео

18:37

В разведке узнали вероятные планы РФ: Зеленский собрал заседание СтавкиВидео

18:25

Танки Запада на поле боя: Резников назвал сроки, когда Украина ожидает получить боевые машиныВидео

17:55

"Наши ребята только успевают перезаряжаться": в ВСУ рассказали о новой тактике россиян возле БахмутаВидео

17:32

РФ массированно накрывает Херсон из артиллерии, РСЗО и танков: много раненых, есть жертвыВидео

17:28

Россия может остаться без БПЛА и ракет от Тегерана: Жданов объяснил ситуацию со взрывами в ИранеВидео

17:01

Прямо в междуножие: Мишина в спортзале поиграла увесистой гантелей

16:23

В боях с врагами погиб бывший игрок "Таврии" и запорожского "Металлурга"

16:17

Боевая авиация Запада может изменить "правила игры": Резников ждет решения в ближайшие неделиВидео

16:08

Новая головная боль Путина: как взрывы в Иране сократят возможности России воеватьмнение

16:05

Анастасия Заворотнюк появится в новом сериалеВидео

15:40

Меган Фокс постриглась, покрасила волосы и в бикини похвасталась фигуройВидео

15:30

Кочетков. Закончится ли война сразу после выхода на границы в 1991 году?Видеоблоги

15:29

Почему категорически нельзя хранить еду в сковороде в холодильнике

15:29

Сбежавший в Москву коллаборант Кива разразился угрозами в адрес Израиля, который поддержал УкраинуВидео

14:52

Вручение повесток на улице и блокпостах: военком назвал причинуВидео

14:38

Земля в Иране содрогнулась от мощного землетрясения: сотни пострадавшихВидео

14:33

10 признаков, что он больше не любит: что с этим делатьВидео

14:23

Германия рисует "красные линии": Шольц выступил против поставок Украине истребителейВидео

Реклама
14:15

"Россия – никто и звать ее никак": аналитик объяснил цели США в войне в Украине

14:09

Любовь надо беречь: новая девушка Остапчука рассказала, почему не афиширует отношенияВидео

14:06

Jerry Heil поведала, как ее родной Василькове на Киевщине пострадал от войныВидео

13:56

Соратница Медведчука нардеп ОПЗЖ Королевская с мужем сложили мандаты — источникВидео

13:53

Бежит с тонущего корабля: репер-одессит Джиган получает гражданство ИзраиляВидео

13:24

Шольц призвал Путина вывести войска из Украины: в Кремле сразу заклянчили переговорыВидео

13:18

Угроза ядерного удара РФ: эксперт объяснил наглую тактику кремлевского шантажаВидео

13:01

Листок этого растения заменит все удобрения: как использовать алоэ как удобрение для цветовВидео

12:48

"Залужный все хорошо продумал": таролог рассказала, чего ждать украинцам на годовщину вторжения РФВидео

12:47

"Возвращение к тактике гипернаступления": в NYT объяснили, почему Путин назначил ГерасимоваВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять