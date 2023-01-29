В Иране мощная 'бавовна': СМИ сообщают о взрывах в штаб-квартире Корпуса стражей

Неизвестные беспилотники атаковали военный конвой на сирийско-иракской границе.

В Иране прогремели взрывы / Гурбакши Сингх Чахала/Twitter

В воскресенье вечером, 29 января, в Иране снова раздались взрывы. Так, мощная "бавовна" добраласьдо штаб-квартиры Корпуса стражей исламской революции в городе Махабад. Об этом сообщил журналист Гурбакши Сингх Чахала.

"В штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции в иранском городе Махабад прогремели взрывы. Причина взрывов пока неизвестна", - написал он в Twitter.

Кроме того, по данным журналиста, неизвестные беспилотники атаковали военный конвой на сирийско-иракской границе. Атака была направлена на колонну из 25 иранских грузовиков возле города Абу-Камаль. Известно, что грузовики принадлежали Корпусу стражей исламской революции.

Официальной информации о взрывах пока нет.

В Иране прозвучали взрывы / скриншот

Взрывы в Иране

В ночь на 29 января на территории Ирана были нанесены удары по военным объектам. Иранское Минобороны сообщало, что били по военному предприятию в Исфахане. Ударами дронов была повреждена кровля одного из цехов. В городе Азершехр произошел масштабный пожар на нефтехимическом заводе взорвались резервуары с нефтью.

По данным Королевского Объединенного института оборонных исследований, неподалеку от Исфахана расположено предприятие Shahed Aviation Industries, которое производит дроны-камикадзе 131/136.

Официальной информации о том, был ли реально нанесен ущерб заводу, который производит дроны-камикадзе, пока нет.

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