Иран наращивает секретные поставки вооружений в РФ - разведка Израиля

Глава службы внешней разведки Израиля Моссад Давид Барнеа предупредил об опасном сближении РФ и Ирана.

Иран наращивает поставки вооружений в РФ / pixabay, Википедия,

В Израиле предупредили о том, что Иран готовит расширение поставок передовых видов вооружений России.

С таким заявлением выступил глава службы внешней разведки Израиля Моссад Давид Барнеа, сообщает Vesty.co.il.

"Тегеран имеет далеко идущие планы по расширению поставок передовых систем вооружения России. При этом он пытается прятать эту деятельность под завесой секретности", - сказал глава Моссада.

Вместе с тем Барнеа отдельную часть своей речи посвятил попыткам Ирана нарастить свой ядерный потенциал.

"Мы по разным каналам предостерегаем о намерениях Ирана расширить свой ядерный проект и обогащение урана, а также о намерении иранского режима активизировать нападения на дружественные Израилю мусульманские страны региона", - добавил он.

Поставки иранского вооружения РФ

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что против иранского режима, поставляющего оружие РФ, которое убивает мирных украинцев, необходимо действовать более жестко.

Представитель ОП уверен в том, что Украина доведет до конца отношения с Ираном и в будущем будет более правильно строить отношения с подобными странами.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах

"О беспилотниках – это правда. Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", — передает словам чиновника IRNA.

По его словам, Иран попросил у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.

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