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"Усложняет работу ПВО": РФ начнет прикрывать свои ракеты дронами – эксперт

26 января 2023, 22:38
Российские оккупанты хотят помешать украинским защитникам уничтожать российские ракеты.
Ракета, ракетный удар, дым
РФ може прикривати свої ракети дронами / Колаж фото Міноборони РФ, pixabay.com

Российские оккупанты терроризируют украинцев и продолжают наносить ракетные удары, а также удары беспилотниками. РФ может в дальнейшем применять тактику одновременных атак, чтобы добиться больших разрушений и жертв. Об этом заявил военный аналитик Алексей Гетьман, сообщает ТСН.ua.

Он не исключает, что оккупанты могут начать прикрывать свои ракеты дронами, чтобы помешать украинским защитникам в их уничтожении.

"Они будут комбинировать все оружие, которое у них есть: высокоточные ракеты, такие как Х-555 и Х-101, вместе с этим будут одновременно использовать дроны, возможно, также одновременно баллистические ракеты "Искандер" и не очень точные ракеты … Это намного усложняет работу нашей ПВО. Существенно. В таком случае дроны смогут прикрывать ракеты и не давать работать нашей ПВО так, как она умеет – 70-80% уничтожения ракет", - сказал Гетьман.

Он сразу объяснил, что РФ может первым делом запустить дроны и лишь потом ракеты, которые быстро догонят беспилотники.

Эксперт также обратил внимание на то, что Россия больше атакует Украину сразу огромным количеством ракет, как это было ранее.

Ракетный удар по Украине

Как сообщал Главред, в ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки по территории Украины с использованием дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.

Пуски ударных беспилотников осуществлялись с восточного побережья Азовского моря. По предварительным данным, противник применил 24 "шахеда". Все 24 вражеские воздушные цели были уничтожены.

Также сообщалось, что Россия утром в четверг, 26 января, массово ударила по Украине ракетами. В Винницкой и Одесской областях были попадания. Также "прилет" зафиксировали в Днепровском районе Киева.

Председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что в Винницкой области был "прилет", обошлось без пострадавших.

В Одессе в результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры, заявил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

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