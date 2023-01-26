"Потерпели поражение": Зеленский откровенно высказался о массовом ракетном ударе 26 января

Участники заседания обсудили вопросы поступления вооружения и техники и ее оперативного распределения по группировкам войск.

Владимир Зеленский / Офис президента, АрміяInform

Президент Украины Владимир Зеленский 26 января провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. В ходе заседания была подробно рассмотрена ситуация на Бахмутском направлении.

Также президент отреагировал на ракетный удар России, который оккупанты устроили утром 26 января.

"Очередная попытка страны-террориста запугать нас массированным ракетным ударом в очередной раз потерпела поражение, как это поражение скоро терпит и вся Россия. Были заслушаны доклады командующих войск оперативных направлений относительно текущего положения дел на фронте, подробно рассмотрена ситуация на Бахмутском направлении", - сказал президент.

Участники заседания обсудили вопросы поступления вооружения и техники и ее оперативного распределения по группировкам войск. Отдельно во время заседания было уделено внимание подготовке украинских защитников за рубежом.

Также на заседании шла речь о ликвидации последствий недавней ракетной атаки врага на территорию Украины и мерах по противодействию будущим угрозам.

Как сообщал Главред, в ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки по территории Украины с использованием дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.

Пуски ударных беспилотников осуществлялись с восточного побережья Азовского моря. По предварительным данным, противник применил 24 "шахеда". Все 24 вражеские воздушные цели были уничтожены.

Также сообщалось, что Россия утром в четверг, 26 января, массово ударила по Украине ракетами. В Винницкой и Одесской областях были попадания. Также "прилет" зафиксировали в Днепровском районе Киева.

Председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что в Винницкой области был "прилет", обошлось без пострадавших.

В Одессе в результате ударов повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры, заявил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук.

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