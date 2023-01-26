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Зеленский отказался от диалога с Путиным: Кремль в истерике разразился порцией обвинений

26 января 2023, 11:50
В директорской Путина обвинили президента Владимира Зеленского в том, что якобы именно он "готовился к войне" с напавшей на Украину Россией.
Песков, Зеленский
Песков в русле пропаганды Кремля обвинил Зеленского в якобы "невыполнении Минских соглашений" / Коллаж УНИАН, Офис президента

Кремлевский спикер Дмитрий Песков обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он, дескать, "готовился воевать" с агрессором РФ. Мол, Зеленский "не решил проблему Донбасса" и "не собирался выполнять" Минские соглашения. Поэтому директор России Владимир Путин якобы не хочет вести переговоры с Зеленским.

Как сообщает РБК, рупор Кремля разразился обвинениями в адрес Зеленского – по версии, Москвы, якобы это он "готовился к войне", а не Россия, которая напала на Украину еще в 2014 году, а в феврале 2022 года развязала полномасштабную войну.

"Мы знаем, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом, их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали на Украине", - сказал Песков.

При этом Песков также обвинил президента Украины в, дескать, "невыполнении договоренностей" по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе.

Более того, как полагают в Кремле, следуя такой логике, Зеленский давно "перестал быть возможным оппонентом для президента Путина". В то же время представитель АП РФ не уточнил, почему в такой ситуации Путин постоянно просит у Украины переговоров.

"Мы знаем, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом, их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали на Украине. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не заинтересован в переговорах с директором страны-оккупанта России Владимиром Путиным. Украинский гарант уточнил: Путин для него – никто. Зеленский не знает, кто на самом деле принимает решения в Москве.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что глава Кремля Владимир Путин бросает все ресурсы и готовится к затяжной войне. Однако снижение уровня поддержки Украины со стороны Запада.

Угроза наступления России на Украину:

Владимир Зеленский Владимир Путин Дмитрий Песков война России и Украины
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