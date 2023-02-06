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Угроза оккупации Донбасса и выхода к Днепру: Жданов сделал прогноз о провале планов оккупантов

6 февраля 2023, 09:36
У сил обороны Украины есть все шансы для того, чтобы удержать свои позиции и не дать врагу развить свое наступление, считает военный эксперт Олег Жданов.
Жданов, ВСУ
Наступления агрессора России не дойдет до Днепра - Жданов / Коллаж Главред, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Оккупационным войскам России не удается захватить все районы Донецкой и Луганской областей и дойти до Днепра. У ВСУ хорошие шансы удержать свои позиции. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В своем YouTube-канале он рассказал о том, что российские оккупанты вряд ли смогут выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. До Днепра враг не дойдет.

"Вероятность того, что наступление российских войск дойдет до города Днепра равно 0,01%. 99,9% — что наступление РФ не то, что не дойдет до Днепра, а даже не выйдет на административные границы Донецкой и Луганской областей", - полагает Жданов.

По его мнению, у ВСУ есть все шансы для удержания своих позиций, в то время как возникает вопрос, выдержат ли войска РФ темп наступления в условиях серьезных потерь личного состава.

"У нас есть все шансы удержать позиции. Посмотрим, на какой период времени у российских войск хватит сил и энтузиазма, чтобы держать этот темп наступления с таким количеством потерь. Хотя количество потерь Кремль никогда не волновало, но насколько хватит пополнять ряды мобилизованных", - подчеркнул Олег Жданов.

Угроза наступления России на Донбассе

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк ранее рассказал о том, что оккупанты РФ стягивают войска на восточный фронт и готовятся к наступлению.

Российский директор Владимир Путин поставил им задачу до марта захватить весь Донбасс.

Министр обороны Алексей Резников сказал, что войска России могут начать какие-либо наступления на Украину до 24 февраля. Украинская армия готова отражать вражеские атаки.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что обстановка в регионе остается напряженной, но контролируемой.

Российские войска готовятся к наступлению и пытаются найти слабые места в обороне ВСУ.

Война России против Украины:

новости Днепра война на Донбассе Олег Жданов война России и Украины
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