Угроза оккупации Донбасса и выхода к Днепру: Жданов сделал прогноз о провале планов оккупантов

Оккупационным войскам России не удается захватить все районы Донецкой и Луганской областей и дойти до Днепра. У ВСУ хорошие шансы удержать свои позиции. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.
В своем YouTube-канале он рассказал о том, что российские оккупанты вряд ли смогут выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. До Днепра враг не дойдет.
"Вероятность того, что наступление российских войск дойдет до города Днепра равно 0,01%. 99,9% — что наступление РФ не то, что не дойдет до Днепра, а даже не выйдет на административные границы Донецкой и Луганской областей", - полагает Жданов.
По его мнению, у ВСУ есть все шансы для удержания своих позиций, в то время как возникает вопрос, выдержат ли войска РФ темп наступления в условиях серьезных потерь личного состава.
"У нас есть все шансы удержать позиции. Посмотрим, на какой период времени у российских войск хватит сил и энтузиазма, чтобы держать этот темп наступления с таким количеством потерь. Хотя количество потерь Кремль никогда не волновало, но насколько хватит пополнять ряды мобилизованных", - подчеркнул Олег Жданов.
Угроза наступления России на Донбассе
Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк ранее рассказал о том, что оккупанты РФ стягивают войска на восточный фронт и готовятся к наступлению.
Российский директор Владимир Путин поставил им задачу до марта захватить весь Донбасс.
Министр обороны Алексей Резников сказал, что войска России могут начать какие-либо наступления на Украину до 24 февраля. Украинская армия готова отражать вражеские атаки.
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что обстановка в регионе остается напряженной, но контролируемой.
Российские войска готовятся к наступлению и пытаются найти слабые места в обороне ВСУ.
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