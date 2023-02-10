Лукашенко не будут судить в Гааге, с ним разберутся белорусы – эксперт о судьбе белорусского диктатора

Никакой самостоятельной роли Лукашенко не исполняет, он даже не вторая скрипка в войне РФ против Украины. Поэтому его могут судить белорусы.

Лукашенко не будут судить в Гааге, с ним разберутся белорусы, считает Эйдман/ сайт Кремля, скрин

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко скорее всего, не будут судить в Гааге. Он также преступник из-за своего пособничества диктатору РФ Владимиру Путину, однако он играет роль даже не второй скрипки.

Суд над Лукашенко может состояться в Беларуси. Такое мнение высказал российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман в интервью Главреду.

"Я думаю, что суд будет в Беларуси. Потому что, в отличие от Путина, международные преступления которого гораздо масштабнее, чем внутренние, у Лукашенко всё наоборот. Он, конечно, тоже преступник из-за пособничества российской агрессии, но он здесь играет роль даже не второй скрипки, а человека, который в оркестре играет на уголке. То есть один раз за всю симфонию стукнет по уголку молоточком, вот и вся его работа", – отмечает Эйдман.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из самых публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

Поскольку Лукашенко не играет самостоятельной роли, его могут судить сами Белорусы, говорит социолог.

"Лукашенко не играет самостоятельной роли, поэтому его могут судить белорусы. А Путин и вся его камарилья – это международные преступники, и я надеюсь, что их будут судить (сейчас к этому всё идет) в Международном суде в Гааге", – считает Ейдман.

Опасность нападения на Украину со стороны Беларуси

Ранее бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж отмечал, что войска Беларуси не готовы вступать в войну против Украины, даже при поддержке РФ. Он подчеркнул, что Александр Лукашенко не хочет втягиваться в войну, поскольку видит, что РФ проигрывает.

Военнослужащий ВСУ и лидер организации С14 Евгений Карась выразил мнение, что если страна-агрессор Россия всё-таки решит бросить часть своих войск в наступление на Украину из Беларуси, нашему государству это даже может быть выгодно. Ведь такую небольшую группировку, которая может пойти в атаку с территории РБ, будет легко ликвидировать.

Также ранее сообщалось, что в отношениях между двумя диктаторами начался разлад. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отказал во всех просьбах Владимиру Путину и ищет пути, чтобы наладить отношения с Западом. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

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