Лукашенко отказался помогать Путину в новом вторжении в Украину со стороны Беларуси - СМИ

Лукашенко активно общается не только с китайским руководством, но и имел недавно встречу с посредником, который помогает ему наладить контакты с Западом.

Лукашенко якобы отказал Путину помогать в наступлении на Украину со стороны Беларуси / УНИАН, скрин

В отношениях между двумя диктаторами начался разлад. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отказал во всех просьбах Владимиру Путину и ищет пути, чтобы наладить отношения с Западом. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, телефонный разговор Путина с Лукашенко "не принёс российскому лидеру ничего кроме дополнительной головной боли".

"Лукашенко мягко отказал Путину практически во всех просьбах и, более того, отказался выполнять многое из ранее обещанного. Так, Александр Григорьевич уверенно заявил, что в случае принятия решения о наступлении российских войск на Украину с территории Республики Беларусь он препятствовать не будет, но и ничем помочь не сможет. Заказ на пошив военной формы для российских военных белорусской стороной тоже выполнен не будет. На личное предложение Путина в ближайшее время прибыть в Россию на встречу Лукашенко ответил отказом. И даже на привычные угрозы от российского президента не дать денег Лукашенко отреагировал слабо, дескать, себе хуже сделаешь", - говорится в сообщении.

В итоге по результатам телефонных переговоров было решено анонсировать малозначительные мероприятия на потом.

По данным канала, Путину также сообщили, что Лукашенко активно общается не только с китайским руководством, но и имел недавно встречу с посредником, который помогает ему наладить контакты с Западом.

"Якобы к 9 мая Лукашенко готовит амнистию для сотни политических заключенных, и это должен быть первый шаг для снятия ряда санкций", - пишет генерал СВР.

При этом Telegram-канал отмечает, что Путина все больше беспокоят санкции, наложенные на Россию. По прогнозу Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной, крах в экономике РФ наступит уже в сентябре.

Напомним, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявлял, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается "отбиться" от Путина и не допустить втягивание своих войск во вторжение в Украину. Всё дело в том, что он попросту не верит в дальнейшую "победу" диктатора.

Как сообщал Главред, Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала решение о привлечении к ответственности военно-политического руководства РФ и Беларуси за военные преступления против Украины – в том числе и в вопросе создания спецтрибунала и для Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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