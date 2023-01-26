В течение текущей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы несколько раз призывали к созданию специального трибунала против верхушки РФ и Беларуси.

В ПАСЕ приняли резолюцию о создании спецтрибунала для Путина и Лукашенко / сайт Кремля

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала решение о привлечении к ответственности военно-политического руководства РФ и Беларуси за военные преступления против Украины – в том числе и в вопросе создания спецтрибунала и для русского диктатора Владимира Путина, и для белорусского диктатора Александра Лукашенко. Об этом сообщает портал "Европейская правда".

"Не существует другого международного уголовного трибунала, компетентного преследовать и наказывать за преступление агрессии, совершенное против Украины. Российские и белорусские политические и военные лидеры, которые планировали, готовили, инициировали или осуществляли эти действия, и которые имели возможность контролировать или руководить политическими или военными действиями государства, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности. Без их решения о развязывании этой агрессивной войны против Украины не произошло бы зверств, вытекающих из этой войны", - говорится в резолюции ПАСЕ.

К слову, в течение текущей сессии ПАСЕ несколько раз призвала к созданию специального трибунала. Ее представители особо подчеркнули, что Совет Европы должен играть ключевую роль в этом процессе.

Спецтрибунал для Путина и Лукашенко

Ранее сообщалось, что власти Франции уже запустили процесс, который предусматривает открытие спецтрибунала для российских оккупантов. Предполагается, что они будут заниматься преступлениями, которые совершили российские агрессоры в Украине.

До того российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Гудков отмечал, что над российским диктатором Владимиром Путиным нужно провести трибунал и как можно скорее. Однако сейчас это невозможно сделать.

Позднее в Европарламенте в четверг, 19 января, одобрили резолюцию, призывающую создать международный трибунал по расследованию преступлений агрессии России и Беларуси против Украины.

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