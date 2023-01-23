glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Агрессия армии Беларуси может закончиться падением режима Лукашенко – экс-глава СВР

23 января 2023, 18:00
Александр Лукашенко не хочет втягиваться в войну поскольку видит, что РФ проигрывает, уверен Николай Маломуж.
Беларусь, армия, военные
Военные Беларуси / Thinktanks.by

Войска Беларуси не готовы вступать в войну против Украины, даже при поддержке РФ, заявил бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Вместе с тем он предупредил, что группировка РФ в Беларуси может держать в напряжении подразделения ВСУ, тем самым удерживая часть из них на севере. Об этом эксперт рассказал в ходе чата в Главреде.

"А главное – сам Лукашенко не хочет втягиваться в войну, поскольку прекрасно видит, что Путин проигрывает. Он пытается демонстрировать благосклонность Путину, но воевать не хочет", - уверен он.

Бывший глава СВР говорит, что Александр Лукашенко выполняет большую работу по поддержке агрессии РФ, но сам втягиваться в войну не хочет принципиально.

"Единственный случай, когда Лукашенко может решиться вступить в войну своими войсками – если он увидит, что Россия может одержать победу, если российские войска будут наступать на востоке и на юге. Но все это маловероятно. Только в таком случае он может задействовать определенные бригады и спецназ на границе с Украиной для, например, проведения провокаций на границе или на нашей территории", - не исключил он.

Собеседник также назвал бесперспективным северное направление для атаки на Украину.

"Если будет начата такая операция, у нас есть все силы и ресурсы, чтобы ударить по белорусской армии. А она тогда может отказаться от выполнения задач, поставленных Лукашенко. Тем более, под давлением россиян, которые будут идти вслед за белорусами заградотрядами. В таком случае может разгореться внутренний конфликт в Беларуси, способный привести к падению режима Лукашенко. То есть в таком случае возникнет реальная угроза не только для Лукашенко, но и для России. Поэтому они не слишком хотят рисковать", - добавил Маломуж.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что у России есть несколько сценариев атаки Украины – ее оккупационная армия ориентируется по ситуации. На территории Беларуси проводятся маневры, указывающие на пребывание войск РФ в состоянии боевой готовности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Москва готовится к "определенному обострению" ситуации на войне против Украины в феврале. По его словам, Украина будет готова к любому сценарию развития событий и отражать вражеское наступление.

Читайте еще:

Николай Маломуж новости Беларуси война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:10

ВСУ ликвидировали "вагнеровца" родом из Кривого Рога

18:00

Агрессия армии Беларуси может закончиться падением режима Лукашенко – экс-глава СВРВидео

17:57

"Захватят всю планету Земля": звезда "Квартала 95" спародировал ссору Шойгу и ПригожинаВидео

17:57

Почему 24 января нельзя трогать деньги, чтобы бедным не остаться: приметы и запретыВидео

17:36

"Полный бред": Резников оправдал Минобороны после громкого скандала с ценами на продукты для ВСУВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:22

"РФ нанесла огромный удар": россияне высмеяли депутата из-за войны и санкций против футболистовВидео

17:21

"Две-три недели": Мишель заявил о решающем периоде в войне в Украине и предупредил о новой атакеВидео

17:19

Угроза массированного удара: в разведке назвали ракеты, которыми может бить РФВидео

17:07

Украина и Россия вплотную подошли к кровопролитному этапу войны - New York TimesВидео

Реклама
16:46

Готовы воевать с РФ: элитную бригаду десанта США оставляют у границ УкраиныВидео

16:29

Стоит покупать уже сейчас: в Украине значительно вырастут цены на гречкуВидео

16:17

Череда неудач на любовном фронте подошла к концу: 4 знака Зодиака встретят свою судьбу в 2023 году

16:15

"Следующие месяцы будут очень критическими": РФ пойдет в крупное наступление - Минобороны ЭстонииВидео

15:57

Когда добьют Крымский мост: генерал-разведчик назвал главное условие и вероятные срокиВидео

15:56

5 причин, почему нужно жечь лавровый лист дома: вы будете удивлены

15:52

"Пусть за "Озеро" свое дед трясется в трепете": Noize MC выпустил трек с намеком на смерть ПутинаВидео

15:27

Украину атакует сильнейшая непогода: синоптики предупредили о вьюге и морозеВидео

14:50

У врагов не хватает оружия на новомобилизованных - украинский разведчикВидео

14:43

"Хочется забыть, что РФ существует": у россиян не появится "усталость от войны" – экспертВидео

14:29

"Лечат лучшие западные врачи": в ГУР объяснили, почему Путин до сих пор жив

Реклама
14:14

Чтобы и одежда сияла, и кошелек не пустовал: что выгоднее – порошок или гель для стирки

14:08

"Россия учится": оккупанты изменили тактику, в ГУР рассказали об опасности для УкраиныВидео

13:59

"Бавовна" навела шороха в России: в ГУР МО рассказали, как Украина работает в тылу врага

13:49

В РФ увеличивают армию до 1,5 млн: Путин готовит всеобщую мобилизацию – экспертВидео

13:40

Лиза Ющенко похвасталась взрослой дочкойВидео

13:30

Ходжес объяснил, как западные танки в руках ВСУ изменят ход войныВидео

13:29

Гороскоп Таро на февраль 2023: Весам - свидание, Стрельцам - уныние, Скорпионам - прибыльВидео

13:15

Заговор с двойником Путина: Патрушев может готовить устранение диктатора - экспертВидео

12:54

В окружении Путина вспыхнул раздор: Пригожин нарушил клятву и "грызется" с Минобороны РФ – генералВидео

12:52

"Война прекратится сразу": Маломуж рассказал, что может остановить ПутинаВидео

12:48

Экс-"холостяк" Добрынин впервые прокомментировал разрыв с женойВидео

12:40

Активизация боев в феврале и марте: РФ может пойти в наступление на Харьковщине – ГУРВидео

12:12

"Леопарды уже в Украине": в РФ закатили истерику из-за немецких танков

11:58

Когда День сурка 2023 - дата праздника, фото, история и традиции

11:58

Зачистили местность и закрепились: украинские защитники захватили позиции РФ под БахмутомВидео

11:53

Памела Андерсон пожаловалась на коллегу, который показал ей свой пенис

11:35

"РФ может потерять коридор на юге": Путин хочет заявить о "выполнении целей войны" 24 февраля – генералВидео

11:32

"Мародерят без страха": Арахамия анонсировал "посадки" из-за коррупционных скандаловВидео

11:32

"Они побеждают, когда мы поставляем то, что им нужно": в США призвали дать ВСУ ATACMS

11:31

Мобилизация 500 тысяч: военный эксперт пояснил, стоит ли опасаться путинского "пушечного мяса"Видео

Реклама
11:15

Путин испугался атаки: к диктатору РФ и его близким приставили персональную ПВОВидео

10:49

Глава Пентагона жестко поговорил с ближайшим советником Шольца из-за танков для Украины – СМИ

10:37

Угроза штурма Киева из Беларуси: генерал-разведчик назвал вероятные срокиВидео

10:32

Сумасшедший гонорар: Бейонсе выступила на открытии отеля в Дубае в костюме украинского дизайнера

10:00

Чем заменить пятновыводитель: 3 простых способа, которые от пятен и следа не оставят

09:50

"Путин ищет слабые места в украинской обороне": наступления РФ не будет до 20 февраля – экспертВидео

09:45

Зеленский наложит санкции на российский 1xBet с дня на день

09:44

"Выпадает карта аркан "дьявола": таролог изумила прогнозом насчет окончания войныВидео

09:42

Путину дадут шанс "сохранить лицо": СМИ раскрыли детали мирного соглашения с УкраинойВидео

09:33

Любовный гороскоп на неделю 23-29 января 2023: Овнам – напористость, Скорпионам – успех во всем

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода зима
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023Закуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять