Агрессия армии Беларуси может закончиться падением режима Лукашенко – экс-глава СВР

Александр Лукашенко не хочет втягиваться в войну поскольку видит, что РФ проигрывает, уверен Николай Маломуж.

Военные Беларуси / Thinktanks.by

Войска Беларуси не готовы вступать в войну против Украины, даже при поддержке РФ, заявил бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

Вместе с тем он предупредил, что группировка РФ в Беларуси может держать в напряжении подразделения ВСУ, тем самым удерживая часть из них на севере. Об этом эксперт рассказал в ходе чата в Главреде.

"А главное – сам Лукашенко не хочет втягиваться в войну, поскольку прекрасно видит, что Путин проигрывает. Он пытается демонстрировать благосклонность Путину, но воевать не хочет", - уверен он.

Бывший глава СВР говорит, что Александр Лукашенко выполняет большую работу по поддержке агрессии РФ, но сам втягиваться в войну не хочет принципиально.

"Единственный случай, когда Лукашенко может решиться вступить в войну своими войсками – если он увидит, что Россия может одержать победу, если российские войска будут наступать на востоке и на юге. Но все это маловероятно. Только в таком случае он может задействовать определенные бригады и спецназ на границе с Украиной для, например, проведения провокаций на границе или на нашей территории", - не исключил он.

Собеседник также назвал бесперспективным северное направление для атаки на Украину.

"Если будет начата такая операция, у нас есть все силы и ресурсы, чтобы ударить по белорусской армии. А она тогда может отказаться от выполнения задач, поставленных Лукашенко. Тем более, под давлением россиян, которые будут идти вслед за белорусами заградотрядами. В таком случае может разгореться внутренний конфликт в Беларуси, способный привести к падению режима Лукашенко. То есть в таком случае возникнет реальная угроза не только для Лукашенко, но и для России. Поэтому они не слишком хотят рисковать", - добавил Маломуж.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что у России есть несколько сценариев атаки Украины – ее оккупационная армия ориентируется по ситуации. На территории Беларуси проводятся маневры, указывающие на пребывание войск РФ в состоянии боевой готовности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Москва готовится к "определенному обострению" ситуации на войне против Украины в феврале. По его словам, Украина будет готова к любому сценарию развития событий и отражать вражеское наступление.

Читайте еще: