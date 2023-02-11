Военный эксперт пояснил, грозит ли ВСУ оперативное окружение под Бахмутом

Военный эксперт и полковник ВСУ Петр Черник также дал пояснение, вероятен ли тактический отход украинской армии из Бахмута.

Грозит ли ВСУ оперативное окружение под Бахмутом: прогноз эксперта/ коллаж фото Генштаб ВСУ и скриншот из видео

Под Бахмутом на Донетчине сейчас очень тяжелые бои, но речи об оперативном окружении украинских войск врагами пока не идет. Об этом в интервью ТСН рассказал военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник.

"Что касается Бахмутского направления, то не стоит опережать обстоятельства. Точат сверхтяжелые, очень серьезные и болезненные бои для нас. Учитывая, что противник на этом направлении давит еще с мая 2022 года, продвинулся, в среднем, от 11 до 25 километров. И это более чем скромные показатели для так называемой "второй армии мира". Ни о каком оперативном окружении говорить пока не приходится. Нужно давать возможность делать нашим воинам свою работу. Они ее делают просто блестяще", — отметил он.

Эксперт также пояснил, вероятен ли тактический отход ВСУ из Бахмута.

"Вполне. И в этом нет никакой катастрофы. Вспомним отход от Северодонецка и Лисичанска, но в итоге сложились блестящая Харьковская и Херсонская операции. В искусстве войны важно выиграть войну. На процессы надо смотреть шире и глобальнее. Понимая, насколько ценна жизнь нашего солдата, это еще и цивилизационная война. Говорить об оперативном окружении пока неуместно", — подытожил Черник.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Ситуация на Донбассе

Недавно заместитель Министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

По словам представителя Сил обороны на восточном направлении, полковника Сергея Череватого, за два месяца боев возле Бахмута Донецкой области российская армия потеряла столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах. По его словам, военно-политическое руководство РФ стремится любой ценой объявить о достижении "спецоперации" и захватить территорию Луганской и Донецкой областей. Чтобы продвигаться дальше на Славянск, Краматорск и Покровск, захватчикам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

Как отметил военный эксперт, экс-командующий десантно-штурмовых войск Украины Иван Якубец, украинские военные могут со временем отступить из Бахмута в Донецкой области. Ситуация там крайне сложная. Он не исключает вывода войск из Бахмута, ведь на первом месте находятся жизни украинских военных. Однако именно на этом направлении происходит самое серьезное истощение оккупантов, ведь они туда бросают основные свои силы. Это не дает им возможность наступать на других направлениях.

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