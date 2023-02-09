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"РФ перешла из "огневого вала" на "мясной"": оккупанты уже практически не воюют техникой – Андрусив

9 февраля 2023, 21:41
Армия РФ из-за новой тактики засыпает поле боя телами своих солдат. Но украинскую сторону это тоже истощает, ведь уничтожать живую силу труднее, чем технику.

Российские военные, Виктор Андрусив
Оккупанты уже практически не воюют техникой, а бросают на поле боя больше личного состава, говорит Андрусив/ Минобороны РФ в Facebook

Российские оккупанты изменили свою тактику на поле боя. Если раньше они делали ставку на военную технику и постоянные обстрелы позиций украинских военных, то сейчас они делают ставку на живую силу.

Страна-агрессор РФ не жалеет своего личного состава и массово бросает захватчиков в бой практически на гибель для достижения своих целей. Об этом рассказал экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив в интервью Главреду.

"Насыпать живой силой – это уже смена тактики, потому что раньше они насыпали снарядами. У них было понятие "огневого вала", сейчас они сделали "мясной вал". Я часто работаю с разными документами, у меня есть, например, допросы пленных. И скажу честно, масштаб потерь, который озвучивают их пленные, просто поражает", – отмечает Андрусив.

Он описал, по какому принципу воюют российские оккупанты. Они применяют "бесконечный человеческий вал". То есть в бой бросают одну группу солдат, а когда украинские военные ее уничтожают, военное командование РФ бросает на поле боя вторую группу захватчиков. Технику применяют только для подвоза новой "порции" оккупантов.

"То есть россияне сейчас почти не воюют техникой, причем солдаты, которых РФ бросает в бой, абсолютно неподготовлены, и среди них есть мобилизованные месяц назад. Они не имеют никакой тактики, никаких навыков ведения боя. Та же ситуация и на уровне низовых командиров", – говорит Андрусив.

Однако, по его словам, нельзя сказать, что такая тактика не приносит россиянам успеха. Оккупантам удается немного продвигаться благодаря такой тактике. Ведь уничтожать живую силу труднее, чем уничтожать военную технику.

"И если в ВСУ было все хорошо с противотанковыми средствами, то с поражением живой силы у нас значительно хуже. Нам нужны снаряды другого типа, чтобы поражать эту силу", – говорит военнослужащий ВСУ.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

И хотя захватчики теряют много живой силы, украинскую сторону такая тактика россиян также истощает, ведь такие штурмы оккупантов являются непрерывными.

"Россияне каждый час шлют новых людей в бой. Но я убежден, что эта история завершится. Так же, как со снарядами, которые сократились уже в четыре раза. Насколько мне известно, у Пригожина уже возникают проблемы с мобилизацией "зэков", – отмечает Андрусив.

Ранее псковский десантник, попавший в плен к Защитникам Украины, признался, что военное командование приказало оккупантам не брать в плен украинских военных. Им сказали сразу расстреливать защитников Украины, при этом не имеет значения, с оружием они или без. Стрелять сказали даже по тем, кто добровольно сдается в плен.

Напомним, в Воронежской области России группа оккупантов, которых везли на войну в Украину, сбежала из поезда. После этого мужчины направились на Москву. Захватчики не хотели идти воевать, и поэтому решили все вместе скрыться.

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