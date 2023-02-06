На Москву вместо Киева: в РФ группа оккупантов сбежала прямо с поезда, которых вез их на войну в Украину

Захватчики после того, как покинули поезд, направились в сторону Москвы. Теперь их ищут правоохранители.

В РФ группа оккупантов сбежала прямо с поезда, которых вез их на войну в Украину/ facebook.com/Mikokuk

В Воронежской области России группа оккупантов, которых везли на войну в Украину, сбежала из поезда. После этого мужчины направились на Москву.

Захватчики не хотели идти воевать, и поэтому решили все вместе скрыться. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

На побег решились оккупанты, которых отправляли на фронт после мобилизации. Они сошли с поезда без разрешения командования и покинули регион.

Российские пропагандистские медиа сообщают, что сбежало 15 российских военных, однако 11 из них затем вернулись на поезд. Остальные четверо захватчиков всё-таки смогли сбежать от командования и отправиться в сторону Москвы.

У мобилизованных не было с собой оружия, поэтому российские правоохранители не вводили "особые меры", чтобы их поймать. Однако в Московской области и самой Москве усилили наряды ДПС, а полиции передали ориентировку.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине российские оккупанты устроили перестрелку друг с другом. Это произошло в ночь на понедельник, 6 февраля. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что причиной стрельбы мог быть алкоголь. Таким образом, алкоголь уже "стал союзником сопротивления".

Напомним, российский дезертир ЧВК Вагнера Павел Николин, который бежал из зоны боевых действий в Украине, рассказал о том, зачем открыл огонь по полицейским в Новошахтинске Ростовской области. По его словам, он якобы не знал, что пересек границу, и думал, что перед ним украинские военные.

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