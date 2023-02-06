glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Придется пересматривать логистику: военный эксперт рассказал, как Россия будет реагировать на GLSDB

6 февраля 2023, 13:45
Такой тип боеприпасов недостаточно известен средствам ПВО России, потому оккупанты будут вынуждены оттягивать свои войска, считает военный эксперт.
Война, Сергей Грабский
Российские средства ПВО уязвимы перед крылатыми боеприпасами GLSDB - Сергей Грабский / Коллаж УНИАН, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Российская система ПВО уязвима против крылатых бомб GLSDB, о передаче которых Украине объявили в США. Как рассказал в интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, такой тип боеприпасов недостаточно известен имеющимся средствам ПВО РФ.

"В данном случае мы имеем комбинацию, которая еще недостаточно известна имеющимся средствам ПВО РФ. То есть это, во-первых, повышает эффективность этих боеприпасов. Во-вторых, это высокоточное оружие, которое позволяет наносить удар с отклонением в 1 метр на большом расстоянии", - объяснил Грабский.

По словам эксперта, после получения Украиной ракет HIMARS, противник ранее был вынужден оттянуть основные силы своей логистической системы минимум на 100 километров от линии фронта. И после того, как Украина получит GLSDB, России, вероятно, придется снова пересматривать концепции логистики.

"В условиях отсутствия у противника развитой и гибкой системы логистики, это значительно усложняет процесс обеспечения. Оно растягивается во времени, в количестве перевезенных грузов. Если очень обобщенно, это касается и людей, и техники, и материальных средств. Таким образом, объективно мы используем концепцию асимметричной войны, когда противник, имея превосходство в живой силе и технике, не может его использовать, потому что на ту живую силу не имеет возможности подвезти достаточно горючего для танков, боеприпасов для артиллерии, минометов, систем залпового огня и даже стрелковых боеприпасов. Не говоря уже о питании, что тоже сказывается на боеспособности воинских подразделений", - уточнил Грабский.

Как сообщал Главред, 3 февраля стало известно о выделении Соединенными Штаты Америки очередной крупный пакет военной помощи для Украины. Он включает в себя противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS.

Кроме того, по данным Института изучения войны (ISW), неспособность оборонно-промышленной базы преодолеть дефицит боеприпасов будет препятствовать возможности российских оккупантов поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.

Военная помощь Украине - новости:

война в Украине GLSDB
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:34

Еще сильнее: в Турции случилось повторное землетрясение

14:31

В России верблюд до смерти забил ударившего его россиянинаВидео

14:28

На Москву вместо Киева: в РФ группа оккупантов сбежала прямо с поезда, которых вез их на войну в Украину

14:18

Зеленский может поехать на саммит ЕС в Брюссель - СМИ

14:03

Пожирал бывшую глазами: отношения Игоря Николаева с женой испортились из-за бюста Наташи Королевой

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:02

Цунами в Италии: землетрясение в Турции может вызвать еще более страшные последствияВидео

13:59

Женщина, лишившая девственности принца Гарри в 16 лет, рассказала подробности

13:47

Как подать бумаги на оформление пенсии и не потерять часть денег: эксперты разъяснили нюансВидео

13:45

Придется пересматривать логистику: военный эксперт рассказал, как Россия будет реагировать на GLSDBВидео

Реклама
13:33

Возомнила себя дивой: Любовь Успенская попиарилась на славе Аллы Пугачевой

13:10

Наступление на Донбассе и "оборона" в Крыму и Херсонщине: в ГУР назвали план России

12:59

900 погибших и более 5000 раненых: Турция приходит в себя после сильнейшего землетрясенияВидео

12:46

"Получат по морде, но захотят реванша": РФ двинется на Киев, потому что хочет его падения – РезниковВидео

12:36

Для чего можно использовать чайные пакетики: как сэкономить и принести пользу хозяйствуВидео

12:29

Россия в феврале будет наступать на востоке и юге, всю Украину захватывать уже не рискнет – РезниковВидео

11:52

"Россияне окажутся в ловушке": освобождение Крыма еще не будет концом войны – экспертВидео

11:51

"Случится новый котел": неделя будет горькой, к 24 февраля готовится "пекло" - гороскоп для УкраиныВидео

11:49

Чеснок вымахает с кулак: главные секреты подкормки овоща во время посадки и роста

11:39

Благородный каштан и звонкая медь: как покрасить волосы кофейной гущей, чтобы подружки ахнули

11:33

Зеленский нежно поздравил супругу с днем рождения

Реклама
11:31

Увольнение Резникова с поста министра обороны отложилиВидео

11:23

Самое мощное землетрясение за 84 года: в Турции 912 человек погибли, ранены - 5385Видео

10:50

Кровавые разборки в Мариуполе: оккупанты устроили перестрелку между собойВидео

10:21

Зачем класть лавровый лист в обувь: многих удивит этот простой секрет

10:21

Оккупанты России могут пойти в наступление в Луганской области после 15 февраля – ГайдайВидео

10:05

Прикрывался должностью: патриарх Кирилл шпионил для СССР в Швейцарии – СМИВидео

10:03

Первый танк Leopard 2 для ВСУ уже прибыл в Польшу из КанадыВидео

09:45

Гороскоп на сегодня 6 февраля 2023: Близнецам – спокойствие, Девам – разговоры, Рыбам – серьезность

09:40

В кафе Донецка работницы спели гимн Украины: их заставили просить прощения на камеру и уволилиВидео

09:36

Угроза оккупации Донбасса и выхода к Днепру: Жданов сделал прогноз о провале планов оккупантовВидео

09:35

Как выбрасывать старые кошельки, чтобы вместе с ними не ушли деньги

09:05

Войска РФ усилились на Купянском направлении и Донбассе: Машовец объяснил действия врагаВидео

09:00

Украина получит боеприпасы GLSDB, которыми достанет до Крыма – Сергей ГрабскийВидео

08:53

Операция НАТО "Всё измерено и сосчитано" и распутица в Кремлемнение

08:48

"Это единственное, что у него есть": российский оппозиционер сказал, готов ли Путин остановить войнуВидео

08:22

Почему в гостях нельзя мыть посуду: многие даже не догадываются об этом

07:57

Вторжения РФ можно было избежать: Резников назвал условия

07:56

Завод в РФ и производство 6 000 БПЛА: Тегеран и Москва работают над новым дроном-камикадзе – WSJВидео

07:13

Путин боится рисковать ради достижения своих целей в войне против Украины - ISWВидео

06:50

Чего боится Путин: астролог назвал три главные фобии хозяина Кремля, связанные с войнойВидео

Реклама
06:31

Цель - оккупация Донбасса: РФ готовит масштабное наступление, СМИ назвали сроки

06:19

Вступление в ЕС "через два года": почему завышенные ожидания лишь вредятмнение

05:10

Весна явится неожиданно: синоптик назвал даты резкого потепления в УкраинеВидео

04:30

Герасимов и Шойгу добились цели: в бункере Путина "мини-переворот" с последствиями – ПионтковскийВидео

03:40

Военный эксперт рассказал, сколько враги производят в сутки снарядов и ракетВидео

03:20

Бомбический ужин на скорую руку: вкуснейший рецепт, который восхитит всю семьюВидео

02:52

"Эту фотку лучше вообще не выкладывать": Волочкова разделась на фоне иконыВидео

02:20

Почему нельзя выбрасывать подушки и что с ними делать, если они отслужили свое

01:30

Дочь-подросток Ольги Фреймут едва не выронила грудь из платья-комбинации на танцполе

00:51

Почему 6 февраля нельзя варить пельмени: приметы и что нельзя делатьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять