Придется пересматривать логистику: военный эксперт рассказал, как Россия будет реагировать на GLSDB

Такой тип боеприпасов недостаточно известен средствам ПВО России, потому оккупанты будут вынуждены оттягивать свои войска, считает военный эксперт.

Российские средства ПВО уязвимы перед крылатыми боеприпасами GLSDB - Сергей Грабский / Коллаж УНИАН, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Российская система ПВО уязвима против крылатых бомб GLSDB, о передаче которых Украине объявили в США. Как рассказал в интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, такой тип боеприпасов недостаточно известен имеющимся средствам ПВО РФ.

"В данном случае мы имеем комбинацию, которая еще недостаточно известна имеющимся средствам ПВО РФ. То есть это, во-первых, повышает эффективность этих боеприпасов. Во-вторых, это высокоточное оружие, которое позволяет наносить удар с отклонением в 1 метр на большом расстоянии", - объяснил Грабский.

По словам эксперта, после получения Украиной ракет HIMARS, противник ранее был вынужден оттянуть основные силы своей логистической системы минимум на 100 километров от линии фронта. И после того, как Украина получит GLSDB, России, вероятно, придется снова пересматривать концепции логистики.

"В условиях отсутствия у противника развитой и гибкой системы логистики, это значительно усложняет процесс обеспечения. Оно растягивается во времени, в количестве перевезенных грузов. Если очень обобщенно, это касается и людей, и техники, и материальных средств. Таким образом, объективно мы используем концепцию асимметричной войны, когда противник, имея превосходство в живой силе и технике, не может его использовать, потому что на ту живую силу не имеет возможности подвезти достаточно горючего для танков, боеприпасов для артиллерии, минометов, систем залпового огня и даже стрелковых боеприпасов. Не говоря уже о питании, что тоже сказывается на боеспособности воинских подразделений", - уточнил Грабский.

Как сообщал Главред, 3 февраля стало известно о выделении Соединенными Штаты Америки очередной крупный пакет военной помощи для Украины. Он включает в себя противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS.

Кроме того, по данным Института изучения войны (ISW), неспособность оборонно-промышленной базы преодолеть дефицит боеприпасов будет препятствовать возможности российских оккупантов поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.

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