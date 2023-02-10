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"Будет обострение, "орды" становится больше": РФ нацелилась на одно направление – украинская разведка

10 февраля 2023, 16:35
Из-за новой тактики оккупантов появился новый термин "мясные атаки". Кремль будет телами своих солдат забрасывать украинскую землю.
Российские военные, российский танк, Андрей Юсов
РФ нацелилась на одно направление в Украине, отмечают в украинской разведке/ Минобороны РФ, УНИАН

Страна-агрессор РФ в ближайшее время активизирует свои попытки захватить весь Донбасс. Именно на этом направлении будет сконцентрирована основная часть сил российских захватчиков.

Об этом рассказал пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. На вопрос, где может быть наибольшее наступление оккупантов, он ответил, что "прежде всего речь идет о многострадальном украинском Донбассе".

Юсов отмечает, что после замены Сергея Суровикина на Валерия Герасимова во главе российской армии российский диктатор Владимир Путин приказал захватить Донбасс до конца марта. Именно к этому времени в Кремле хотят, чтобы оккупанты вышли на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Однако в запланированные дедлайны захватчики постоянно не укладывались. И на этот раз у них ничего не получится, уверен представитель ГУР. Однако обострение на фронте будет, и в РФ сейчас главная цель – Восток и Донбасс.

Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

В РФ сейчас проводится полномасштабная мобилизация, часть людей уже обучают. Однако качество такого войска будет низким, говорит Юсов.

"Это означает, что "орды" становится больше. Более 300 тысяч российских "ордынцев" сейчас на территории Украины в оккупационном корпусе. Еще часть готовится, проходит обучение. Их становится больше, но если говорить о качестве – то это не так", – отмечает представитель ГУР.

По его словам, в Украине уже были уничтожены наиболее качественные подразделения оккупантов и выведено из строя или уничтожено наиболее качественное вооружение. А быстро подготовить новую армии в РФ не получится.

Однако Украине не стоит расслабляться, ведь такое большое по численности количество оккупантов представляет сильную угрозу. Захватчики начали "мясные атаки", то есть забрасывают поле боя телами своих погибших солдат. Такую тактику они уже использовали вокруг Соледара, под Бахмутом, и это явно указывает на недостаточность подготовки оккупантов, говорит Юсов.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что оккупанты изменили свою тактику на поле боя. Если раньше они делали ставку на военную технику и постоянные обстрелы позиций украинских военных, то сейчас они делают ставку на живую силу. Об этом рассказал экс-советник главы МВД и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив.

Военный эксперт Олег Жданов ранее отмечал, что война в Украине подходит к своей кульминации, сейчас происходит тот переломный момент, которого все ждали. Во время этого кульминационного момента ход боевых действий качнется в сторону Украины.

Напомним, военный эксперт Петр Черник выразил мнение, что Путин может готовить "сумасшедшие вещи" на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для России на карту поставлено абсолютно всё, и Кремль чувствует, что пути назад нет.

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война в Украине вторжение России
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