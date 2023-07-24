'Изменилось поведение': после саммита НАТО Путин пошел на эскалацию войны

НАТО должно решительно помочь Украине и показать, что она точно станет членом альянса, отмечают в МИД Литвы.

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В МИД Литвы прокомментировали последние события в Украине / коллаж: Главред, фото: РБК-Украина, скриншот: видео Telegram

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что после саммита НАТО, который состоялся 11-12 июля в Вильнюсе, у российского диктатора изменилось поведение.

Как отметил министр иностранных дел Литвы в Twitter, именно после этой встречи президент России пошел на эскалацию войны против Украины. Ландсбергис также призвал стран-членов НАТО дать понять Путину, что Альянс будет продолжать поддерживать Украину в борьбе против России.

Министр иностранных дел Литвы отметил, что после саммита НАТО в Вильнюсе Путин чувствует себя "достаточно ободренным". В частности, российский диктатор начал эскалацию, вышел из зернового соглашения, атаковал Одессу и Дунайский порт.

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После этого Ландсбергис подчеркнул, что НАТО должно решительно помочь Украине и показать, что она точно станет членом Альянса.

"Мы должны сделать так, чтобы наша решимость помочь Украине одержать победу и членство в НАТО была лучше понята", - подчеркнул он.

Он добавил, что для стран-членов НАТО пора удвоить усилия по помощи и поддержке нашего государства.

Саммит НАТО для Украины

Напомним, что Зеленский назвал главную цель визита на саммит НАТО. Президент Украины заявил, что после саммита в Вильнюсе Украина получит новые важные инструменты защиты.

Данилов оценил саммит НАТО в Вильнюсе. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе - это победа для украинцев, а Российская империя - не будет существовать.

В чем главный результат саммита НАТО для Украины. Наше членство в первую очередь не о вопросе достижения стандартов НАТО, а о коренном изменении геополитики.

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