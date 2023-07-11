"Больше оружия для наших воинов": Зеленский назвал главную цель визита на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что наша оборона, это первый приоритет для страны.
"Завтра продолжим нашу работу в Вильнюсе... Наша оборона - первый приоритет. И я благодарен партнерам за готовность делать новые шаги. Больше оружия для наших воинов - больше защиты жизни для всей Украины", - сообщил президент в Telegram.
Зеленский заявил, что после саммита в Вильнюсе Украина получит новые важные инструменты защиты.
К тому же Зеленский сообщил, что завтра состоятся двусторонние встречи. В частности с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами.
"Запланировано и первое инаугурационное заседание Совета Украина - НАТО", - сообщил президент.
Смотрите видео выступления Владимира Зеленского в Литве:
Саммит НАТО в Вильнюсе - что важно знать
Как сообщалось, Зеленский прилетел в Вильнюс на саммит НАТО со своей командой и неожиданным гостем. Вместе с ним на саммит прибыла и первая леди Украины Елена Зеленская.
Посол Литвы в НАТО Дейвадас Матуленис заявлял, что Украина не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе. Он утверждал, что будет установлена гораздо более четкая процедура по вступлению Украины.
Байден и Шольц высказались насчет будущего Украины и назвали саммит НАТО в Вильнюсе историческим. Страны-члены НАТО согласовали формулировку по интеграции Украины в Североатлантический Альянс.
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