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"Больше оружия для наших воинов": Зеленский назвал главную цель визита на саммит НАТО

Мария Тупик
11 июля 2023, 22:08 обновлено 11 июля, 22:11
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Зеленский сообщил, что завтра состоятся двусторонние встречи с лидерами других стран.
Владимир Зеленский в Вильнюсе
Владимир Зеленский в Вильнюсе / Коллаж Главред, фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Вильнюсе заявил, что наша оборона, это первый приоритет для страны.

"Завтра продолжим нашу работу в Вильнюсе... Наша оборона - первый приоритет. И я благодарен партнерам за готовность делать новые шаги. Больше оружия для наших воинов - больше защиты жизни для всей Украины", - сообщил президент в Telegram.

Зеленский заявил, что после саммита в Вильнюсе Украина получит новые важные инструменты защиты.

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К тому же Зеленский сообщил, что завтра состоятся двусторонние встречи. В частности с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами.

"Запланировано и первое инаугурационное заседание Совета Украина - НАТО", - сообщил президент.

Смотрите видео выступления Владимира Зеленского в Литве:

Саммит НАТО в Вильнюсе - что важно знать

Как сообщалось, Зеленский прилетел в Вильнюс на саммит НАТО со своей командой и неожиданным гостем. Вместе с ним на саммит прибыла и первая леди Украины Елена Зеленская.

Посол Литвы в НАТО Дейвадас Матуленис заявлял, что Украина не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе. Он утверждал, что будет установлена гораздо более четкая процедура по вступлению Украины.

Байден и Шольц высказались насчет будущего Украины и назвали саммит НАТО в Вильнюсе историческим. Страны-члены НАТО согласовали формулировку по интеграции Украины в Североатлантический Альянс.

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