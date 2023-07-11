Под мощные овации и крики "Слава Украине": Зеленский сделал сильное заявление в Вильнюсе

Сегодня я приехал сюда с верой в решение, с верой в партнеров, с верой в сильное НАТО, сказал президент Зеленский.

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Владимир Зеленский в Вильнюсе / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Сегодня, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приехал на саммит НАТО в Вильнюсе с верой в сильный Альянс, не сомневается и не обращает внимания на заявления агрессора.

"Сегодня я приехал сюда с верой в решение, с верой в партнеров, с верой в сильное НАТО. В НАТО, которое не сомневается, не теряет время и не оглядывается на любого агрессора", - подчеркнул президент, выступая в центре Вильнюса.

Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью.

видео дня

"Уверенностью в решениях, которых все мы заслуживаем, которых ожидает каждый наш воин, каждый наш гражданин, каждая наша мать, каждый наш ребенок. Разве это слишком большое желание?", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент привез флаг Украины из самой горячей точки - Бахмута.

Смотрите видео, как в Вильнюсе поднимаю флаг Украины:

Саммит НАТО в Вильнюсе - что важно знать

Как сообщалось, Зеленский прилетел в Вильнюс на саммит НАТО со своей командой и неожиданным гостем. Вместе с ним на саммит прибыла и первая леди Украины Елена Зеленская.

Посол Литвы в НАТО Дейвадас Матуленис заявлял, что Украина не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе. Он утверждал, что будет установлена гораздо более четкая процедура по вступлению Украины.

Байден и Шольц высказались насчет будущего Украины и назвали саммит НАТО в Вильнюсе историческим. Страны-члены НАТО согласовали формулировку по интеграции Украины в Североатлантический Альянс.

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