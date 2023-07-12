"Саммит НАТО стал поражением для Путина": премьер Португалии поддержал Украину

Португалия одобрила гарантии безопасности, предоставленные Украине странами "Большой семерки".

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Премьер Португалии Антониу Коста высказался о саммите НАТО и Путине / Коллаж Главред, фото скриншот, Википедия

Премьер-министр Португалии Антониу Коста заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе оставил четкий сигнал Владимиру Путину, что стало "явным поражением" для российского диктатора.

"Если он намеревался разделить НАТО, то на самом деле НАТО было единым. Если он намеревался ослабить НАТО, то оно стало сильнее. Если хотел отдалить Украину, то теперь она ближе к НАТО, чем раньше", - сказал он, передает SIC Notícias.

Коста заявил, что Португалия одобрила гарантии безопасности, предоставленные Украине странами "Большой семерки".

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"Декларация открывает период, с которого начнутся контакты между партнерами, чтобы определить степень участия каждого из них в будущих гарантиях безопасности Украины", - заявил он.

При этом Коста добавил, что говорить о том, какую поддержку окажет Португалия. пока "преждевременно".

"Мы стремимся внести свой вклад в безопасность Украины самыми разными способами, мы делаем это с военной точки зрения, с финансовой, политической, дипломатической, а также с точки зрения предоставления оборудования и посредством обучения, в частности, сейчас пилотов F-16", - добавил он.

Реакция Кремля на саммит НАТО

Спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков в истерике отреагировал на саммит НАТО. В Кремле снова взялись за угрозы и обещают "твердую реакцию", если НАТО примет Украину в Альянс.

Кроме того, у Путина заявили, что "вступление Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для архитектуры безопасности Европы".

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