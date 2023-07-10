"Будет жесткая реакция": Кремль угрожает Украине за вступление в НАТО

У Путина заявили, что "вступление Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для архитектуры безопасности Европы".

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Вступление Украинв в НАТО не оценил Песков / Коллаж Главред, фото УНИАН, pixabay

Спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков в истерике отреагировал на ближайший саммит НАТО.

В Кремле снова взялись за угрозы и обещают "твердую реакцию", если НАТО примет Украину в Альянс.

Так, у Путина заявили, что "вступление Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для архитектуры безопасности Европы".

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"Киевский режим пытается давить на страны НАТО, чтобы они продемонстрировали солидарность. Украина как член НАТО станет угрозой для России, что потребует понятной и жесткой реакции", - сказал он, пишут росСМИ.

Саммит НАТО в Вильнюсе - что нужно знать

11-12 июля в Вильнюсе, столице Литвы, состоится саммит НАТО-2023, на который соберутся главы стран-членов Альянса.

Сообщается, что Владимир Зеленский прибудет на саммит 12 июля. Сам президент заявил, что ожидает от встречи НАТО приглашения в Альянс и гарантии безопасности и подчеркивает, что не намерен ехать туда "для развлечения".

Между тем, в МИД Украины проинформировали, что страны-члены НАТО согласились отменить План действий по членству для Украины на пути к вступлению в Альянс. Этому предшествовала длительная дискуссия, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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