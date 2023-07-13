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"Российская империя не будет существовать": Данилов оценил саммит НАТО в Вильнюсе

Дмитрий Видоменко
13 июля 2023, 10:30 обновлено 13 июля, 10:30
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Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе — это победа для украинцев, а Российская империя — не будет существовать.
Данилов, Россия
Данилов считает, что Российская империя прекратит свое существование / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Тот результат, который достиг президент Украины Владимир Зеленский в рамках саммита НАТО в Вильнюсе — это победа украинцев. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире единого телемарафона.

"Конечно, мы бы хотели, чтобы все решалось очень быстро и на этом саммите был решен вопрос более конкретно относительно нашей позиции касательно членства в Альянсе, но жизнь непростая, сложная. Нам надо выполнить домашнее задание, оно непростое, поэтому сейчас я более чем уверен, что тот результат, который достиг наш президент на этом саммите и то, что там произошло — это наша победа", — сказал он.

Как говорит Данилов, Украина обязательно будет в НАТО, а Российская империя не будет существовать.

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"Мы будем в НАТО и это не вызывает никаких сомнений. Более того, я могу сказать, что именно вчерашний день показал, что на мыслях россиян о развитии Российской империи поставлен большой крест. Не будет Российская империя больше существовать", — сказал он.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Владимир Зеленский участвовал в Вильнюсе в саммите НАТО со своей командой и неожиданным гостем. Вместе с ним на саммит прибыла и первая леди Украины Елена Зеленская.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО, требование о ПДЧ отменено. Однако приглашение на вступление государство получит после выполнения некоторых условий.

Посол Литвы в НАТО Дейвадас Матуленис заявлял, что Украина не получит приглашение в НАТО в Вильнюсе. Он утверждал, что будет установлена гораздо более четкая процедура по вступлению Украины.

Позднее стало известно, что Совет Украина – НАТО заменит предыдущий формат сотрудничества – комиссию "Украина – НАТО", которая не собиралась с 2017 года из-за блокировки пророссийски настроенной Венгрией.

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