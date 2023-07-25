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Россия в истерике из-за появления кассетных боеприпасов в ВСУ: эксперт раскрыл причину

Юлия Куришко
25 июля 2023, 13:59 обновлено 25 июля, 14:07
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США пошли на беспрецедентный шаг, ведь такое решение - передачи кассетных боеприпасов, противоречит их политике.
Россия в истерике из-за появления кассетных боеприпасов в ВСУ: эксперт раскрыл причину
Завгородний рассказал, почему Россия боится кассетных боеприпасов / коллаж: Главред, фото: 1 ОБрСпН, Википедия

На сайте Главред состоялся чат с политическим и экономическим экспертом Тарасом Загородним. Общаясь с читателями, он рассказал, почему перспектива появления у Украины кассетных боеприпасов вызывает у России такую истерику и панику.

"Кассетные боеприпасы - это очень мощное вооружение, которое усилит атакующий потенциал украинской армии. Понятно, что россиянам это категорически не нравится, потому что это расширяет возможности ВСУ", - отметил эксперт.

Завгородний пояснил, что США пошли на беспрецедентный шаг, ведь такое решение противоречит их политике. Да, они не подписывали соглашение по поводу ограничения и запрета кассетных боеприпасов, но это и не приветствовалось. Но они решились на этот шаг. Судя по всему, это связано с тем, что не хватает снарядов 155-го калибра.

"Появление в ВСУ кассетных боеприпасов оказывает психологический эффект, ведь теперь россияне будут знать, что они точно погибнут в Украине, а страх смерти хуже самой смерти. Пойдут слухи, которые будут существенно деморализовать российскую армию, которая и так не очень радостно встречает ВСУ на юге Украины по понятным причинам", - подчеркнул Завгородний.

Чем больше у нас будет такого вооружения, чем массово Украина будет уничтожать живую силу врага, тем больше это выровняет преимущество россиян в живой силе, считает политический эксперт.

"У них будет все меньше и меньше желающих идти в атаки на Украину. Поэтому это очень хорошо, такое решение США можно только приветствовать", - добавил он.

Смотрите видеоверсию чата на Главреде с Тарасом Загородним:

Кассетные боеприпасы в Украине

Напомним, что ВСУ начали бить оккупантов кассетными боеприпасами от США. Их применили, в частности, на юго-востоке государства, чтобы разрушить российские позиции, которые замедлили летнее наступление Украины.

Главред разобрался, что такое кассетные боеприпасы и почему они запрещены. Во время обстрела такими боеприпасами, в воздухе взрывается элемент, из которого территория "покрывается" кассетными бомбами.

Резников рассказал о мощном оружии для ВСУ и отметил, что "кассетные боеприпасы изменят правила игры". Украина получила ранее 155-миллиметровые артиллерийские системы и это изменило правила игры, напомнил министр обороны.

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война в Украине кассетные боеприпасы
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