"Продолжаются тяжелые бои": оккупанты не взяли под контроль "дорогу жизни" - Череватый

Российские оккупанты пытаются уничтожить инфраструктуру в Бахмуте, чтобы не дать ВСУ возможности обороняться.

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Оккупанты пытаются взять под контроль "дорогу жизни" / Коллаж фото 10 Гірсько-Штурмова Бригада, podul.ro

Российские оккупанты пытаются захватить Бахмут Донецкой области. Они хотели взять под свой контроль "дорогу жизни", которая ведет из Часового Яра в Бахмут. Однако оккупанты еще далеки до этого. Об этом заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает ZN.UA.

Враг пытается установить огневой контроль над трассой.

"Продолжаются тяжелые бои, но нет никакой паники или неконтролируемости. Все действуют согласно определенным заранее сценариям. Ситуация полностью контролируется Генштабом, плюс мы видим все намерения противника и упреждаем их огнем. Все это в комплексе позволяет держать Бахмут дальше", - сказал Череватый.

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Череватый отметил, что оккупанты пытаются уничтожить всю инфраструктуру в Бахмуте, чтобы помешать ВСУ обороняться.

"Это делается для того, чтобы мы не могли использовать фортификационные сооружения для построения обороны", - объяснил он.

Битва за Бахмут

Недавно командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский рассказал о том, что происходит в самой горячей точке на фронте. По его словам, ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожая огнем здания и позиции.

Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, российские оккупационные войска в своих попытках захватить город Бахмут Донецкой области используют самые профессиональные подразделения, однако несут огромные потери.

Ранее стало известно, что бойцам Вооруженных сил Украины удалось отбить у российских оккупантов посадку, которая обеспечивает проезд в Бахмут Донецкой области. Украинские защитники отбили у врага посадку в 500 метров. При этом соседнее подразделение сумело удержать окопы, обеспечивающие проездность дороги на Бахмут.

Смотрите видео о том, что Евгений Дикий рассказал в интервью Главреду о панике в России из-за контрнаступления ВСУ:

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