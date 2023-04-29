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"Боеприпасов хватит на несколько дней": Пригожин собрался выводить своих боевиков из Бахмута

Ангелина Подвысоцкая
29 апреля 2023, 22:37 обновлено 29 апреля, 22:50
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Главарь "вагнеровцев" в истерике обратился за помощью к Шойгу и заставляет, чтобы тот дал ему боеприпасы.
Пригожин, война в Украине
Пригожин в истерике заговорил о выводе "вагнеровцев" из Бахмута / Генштаб ВСУ, соцсети

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в истерике из-за того, что "вагнеровцам" скоро будет нечем убивать украинцев в Бахмуте. Он даже пригрозил министру обороны РФ выводом своих боевиков. Видео уже разлетелось в Сети.

Пригожин утверждает, что "вагнеровцам" хватит боеприпасов всего на несколько дней.

"Я обращаюсь к Шойгу Сергею Кужугетовичу (министр обороны РФ - Главред) с просьбой выдать немедленно боеприпасы, в случае отказа выдать боеприпасы, считаю необходимым довести до верховного главнокомандующего информацию о существующей проблеме и о целесообразности дальнейшего пребывания подразделений ЧВК "Вагнер" в населенном пункте Бахмут", — сказал Пригожин.

видео дня

Пригожин добавил, что скоро ему придется вывести своих боевиков из Бахмута.

Смотрите видео о том, как Пригожин говорит о необходимости вывода боевиков из Бахмута:

Евгений Пригожин
Пригожин в истерике заговорил о выводе "вагнеровцев" из Бахмута / скриншот

Битва за Бахмут

Недавно командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский рассказал о том, что происходит в самой горячей точке на фронте. По его словам, ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожая огнем здания и позиции.

Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, российские оккупационные войска в своих попытках захватить город Бахмут Донецкой области используют самые профессиональные подразделения, однако несут огромные потери.

Ранее стало известно, что бойцам Вооруженных сил Украины удалось отбить у российских оккупантов посадку, которая обеспечивает проезд в Бахмут Донецкой области. Украинские защитники отбили у врага посадку в 500 метров. При этом соседнее подразделение сумело удержать окопы, обеспечивающие проездность дороги на Бахмут.

Смотрите видео о том, что Евгений Дикий рассказал в интервью Главреду о панике в России из-за контрнаступления ВСУ:

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