В центре Одессы произошла стрельба: полиция ввела срочную операцию 'Сирена'

В Одессе после обстрела автомобиля, ввели в действие специальную полицейскую операцию.

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В Одессе произошла стрельба / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Национальная полиция Украины в Одесской области сообщила, что в Приморском районе Одессы произошла стрельба. Неизвестные из травматического оружия обстреляли автомобиль.

Как сообщили в Нацполиции, получивших сообщение о стрельбе на улице Базарной около 11:00 от очевидца. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, а в городе в действие ввели полицейскую операцию "Сирена".

"Правоохранители установили, что неизвестные, предварительно из травматического оружия, открыли огонь по автомобилю БМВ, а затем на двух машинах начали его догонять. В результате происшествия механическим повреждениям подверглись несколько припаркованных автомобилей", - говорится в сообщении.

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Предварительно, в результате стрельбы никто не пострадал.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Обстоятельства и участники происшествия устанавливаются.

Местные СМИ сообщали, что на месте обнаружили 5 гильз калибром 9 мм.

Напомним, что из-за российской атаки в Одессе 25 исторических зданий превратились в руины. Российские оккупанты направили ракеты на исторический центр города, который находится под защитой ЮНЕСКО.

РФ ударила по Одессе противокорабельными ракетами. В результате российской атаки в центре Одессы вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров. Есть разрушения.

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