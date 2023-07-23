Ракетный удар по Одессе: 25 исторических зданий превратились в руины

Российские оккупанты в ночь на 23 июля нагло ударили по исторической части Одессы. В результате этого повреждены 25 памяток архитектуры. Среди них Спасо-Преображенский кафедральный собор и Дом ученых, в котором когда-то снимали фильм о мушкетерах. Весь список поврежденных памяток архитектуры опубликовал глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram-канале.
"Россияне намеренно направили свои ракеты на исторический центр Одессы, находящийся под защитой ЮНЕСКО! Все, что утомленным трудом создавалось великими архитекторами, уничтожается сейчас циничными извергами", - написал Кипер.
Российские ракеты повредили такие достопримечательности XIX-XX веков:
- Дом Чижевича;
- Дом Папудовой;
- Дом Заблудовского;
- Дом Гагарина;
- Дом Януша;
- Дом Ждановой;
- Дом Рассель-дель Турко;
- Дом Масса;
- Особняк Манук-Бея;
- Дом Ковалевского
- Дом Порро;
- Дом Машевского и другие.
Смотрите видео о том, как российские оккупанты повредили Дом ученых в Одессе:
Массированный обстрел Одессы 23 июля
23 июля РФ ночью ударила 5 видами ракет по Одессе. Враг совершил комбинированную атаку по Одессе и области с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". В результате обстрелов были повреждены гражданские объекты, жилые дома.
Известно, что враг применил 19 ракет, есть попадания в дома. Силам ПВО удалось сбить 9. Сообщается, что в результате удара погиб 1 человек. 19 людей пострадали, 14 из них госпитализированы. Вражеские удары пришлись, в том числе, и на жилые дома.
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил РФ за массовый удар по Одессе. Как отметил президент, сейчас всем пострадавшим в результате ночной атаки врага оказывается необходимая помощь.
Другие новости: