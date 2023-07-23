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Ракетный удар по Одессе: 25 исторических зданий превратились в руины

Ангелина Подвысоцкая
23 июля 2023, 17:00 обновлено 23 июля, 17:22
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Российские оккупанты направили ракеты на исторический центр города, который находится под защитой ЮНЕСКО.
ракетный удар по Одессе
РФ повредила 25 исторических зданий в Одессе / Коллаж: Главред, фото: t.me/odeskaODA

Российские оккупанты в ночь на 23 июля нагло ударили по исторической части Одессы. В результате этого повреждены 25 памяток архитектуры. Среди них Спасо-Преображенский кафедральный собор и Дом ученых, в котором когда-то снимали фильм о мушкетерах. Весь список поврежденных памяток архитектуры опубликовал глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram-канале.

"Россияне намеренно направили свои ракеты на исторический центр Одессы, находящийся под защитой ЮНЕСКО! Все, что утомленным трудом создавалось великими архитекторами, уничтожается сейчас циничными извергами", - написал Кипер.

видео дня
  • РФ повредила в Одессе 25 памяток архитектуры
    РФ повредила в Одессе 25 памяток архитектуры t.me/odeskaODA
  • РФ повредила в Одессе 25 памяток архитектуры
    РФ повредила в Одессе 25 памяток архитектуры t.me/odeskaODA
  • РФ повредила в Одессе 25 памяток архитектуры
    РФ повредила в Одессе 25 памяток архитектуры t.me/odeskaODA
  • РФ повредила в Одессе 25 памяток архитектуры
    РФ повредила в Одессе 25 памяток архитектуры t.me/odeskaODA
  • РФ повредила в Одессе 25 памяток архитектуры
    РФ повредила в Одессе 25 памяток архитектуры t.me/odeskaODA
  • РФ повредила в Одессе 25 памяток архитектуры
    РФ повредила в Одессе 25 памяток архитектуры t.me/odeskaODA
  • РФ повредила в Одессе 25 памяток архитектуры
    РФ повредила в Одессе 25 памяток архитектуры t.me/odeskaODA

Российские ракеты повредили такие достопримечательности XIX-XX веков:

  • Дом Чижевича;
  • Дом Папудовой;
  • Дом Заблудовского;
  • Дом Гагарина;
  • Дом Януша;
  • Дом Ждановой;
  • Дом Рассель-дель Турко;
  • Дом Масса;
  • Особняк Манук-Бея;
  • Дом Ковалевского
  • Дом Порро;
  • Дом Машевского и другие.

Смотрите видео о том, как российские оккупанты повредили Дом ученых в Одессе:

дом ученых в Одессе
Российские оккупанты повредили дом ученых в Одессе / фото: скриншот

  • Российские ракеты повредили Дом ученых в Одессе
    Российские ракеты повредили Дом ученых в Одессе Украинская служба информации
  • Российские ракеты повредили Дом ученых в Одессе
    Российские ракеты повредили Дом ученых в Одессе Украинская служба информации
  • Российские ракеты повредили Дом ученых в Одессе
    Российские ракеты повредили Дом ученых в Одессе Украинская служба информации
  • Российские ракеты повредили Дом ученых в Одессе
    Российские ракеты повредили Дом ученых в Одессе Украинская служба информации
  • Российские ракеты повредили Дом ученых в Одессе
    Российские ракеты повредили Дом ученых в Одессе Украинская служба информации

Массированный обстрел Одессы 23 июля

23 июля РФ ночью ударила 5 видами ракет по Одессе. Враг совершил комбинированную атаку по Одессе и области с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". В результате обстрелов были повреждены гражданские объекты, жилые дома.

Известно, что враг применил 19 ракет, есть попадания в дома. Силам ПВО удалось сбить 9. Сообщается, что в результате удара погиб 1 человек. 19 людей пострадали, 14 из них госпитализированы. Вражеские удары пришлись, в том числе, и на жилые дома.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил РФ за массовый удар по Одессе. Как отметил президент, сейчас всем пострадавшим в результате ночной атаки врага оказывается необходимая помощь.

Другие новости:

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