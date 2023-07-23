"Они почувствуют этот ответ": Зеленский пригрозил РФ за массовый удар по Одессе

Как отметил президент, сейчас всем пострадавшим в результате ночной атаки врага оказывается необходимая помощь.

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Владимир Зеленский о ракетном ударе по Одессе / Коллаж Главред, фото ГСЧС, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский жестко отреагировал на ракетный удар по Одессе. По словам президента, российские террористы обязательно получат ответ за ракетные удары против мирных городов.

"Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", - заявил Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Как отметил президент, сейчас всем пострадавшим в результате ночной атаки врага оказывается необходимая помощь.

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"Мы пройдем это. Мы вернем мир. И для этого нужно победить российское зло", - добавил президент.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россиян нужно лишить возможности бить по гражданской инфраструктуре.

"Российские террористы снова атакуют Одессу. Это нескрываемый террор мирного города. Врага необходимо лишить возможностей бить по гражданским и инфраструктуре. Больше систем ПВО, а также ATACMS – это поможет Украине", - написал Ермак.

Массированный обстрел Одессы 23 июля

Россия, после выхода из "зерновой сделки", нескольких дней терроризирует юг Украины ночными обстрелами.

23 июля, враг совершил очередную комбинированную атаку по Одессе и области с применением крылатых ракет типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". В результате обстрелов были повреждены гражданские объекты, жилые дома.

Оккупанты выпустили по Одессе 19 ракет разного типа. Силам ПВО удалось сбить 9.

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