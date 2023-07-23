РФ ночью ударила 5 видами ракет по Одессе: разрушен Собор, пострадали 19 человек

Ночью 23 июля оккупационные войска России атаковали ракетами Одессу. Враг применил ракеты всех видов базирования – Калибры, Ониксы, Х-22, Искандер-К и Искандер-М. Пострадали 19 человек, 14 из них госпитализированы. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Нанесены удары по портовой и гражданской инфраструктуре, повреждены, по меньшей мере, 6 домов.
Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в своем Telegram-канале со ссылкой на Оперативное командование Юг сообщил, что российские оккупанты ударили по Одессе как минимум 5 ракетами. Значительная часть из них была уничтожена войсками ПВО Украины.
Известно, что оккупанты разрушили портовую инфраструктуру города. Повреждены, по меньшей мере, 6 домов, в числе которых многоквартирные дома и другие сооружения города.
Удар России по Одессе – пострадали 19 человек, 1 погиб
Руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram сообщил о пострадавших в результате удара российских оккупантов по Одессе.
Один человек погиб.
"По состоянию на 03.00 в Одессе 18 пострадавших, среди которых 4 детей. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети", - указано в его сообщении.
По данным на 5:00 стало известно о 19 раненых, 14 из них госпитализированы.
Последствия ударов России по Одессе ночью 23 июля
Оккупанты РФ разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор
В городском совете Одессы сообщили, что российские оккупационные войска разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор. Пострадала Касперовская икона Божьей Матери, покровительница города.
"В ночь с 22 на 23 июля в результате очередной ракетной атаки россиян был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Помимо значительных повреждений здания, пострадала также Касперовская икона Божьей Матери, которая является покровительницей Одессы", - говорится в сообщении горсовета Одессы.
Кадры разрушенного войсками России Спасо-Преображеского собора
Спасо-Преображеский кафедральный собор после атаки оккупантов:
Удары агрессора России по Одессе
Страна-оккупант Россия после своего фактического выхода из "зерновой сделки" почти каждую ночь наносит удары по Одессе и области.
Ночью 19 июля Россия ударила по Одессе, в результате чего были повреждены зерновые терминалы. Были уничтожены 60 тысяч тонн зерна, которые предназначались для Китая.
РФ ударила по Одессе противокорабельными ракетами ночью 20 июля. В центре города произошел пожар на площади 300 квадратных метров. Зафиксированы разрушения.
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