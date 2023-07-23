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ВСУ – об атаке РФ на Одессу: враг применил 19 ракет, есть попадания в дома

Андрей Ганчук
23 июля 2023, 09:36 обновлено 23 июля, 09:52
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Оккупанты страны-агрессора РФ ночью 23 июля применили по Одессе пять видов разных ракет – наземного, морского и воздушного базирования, сказала Наталья Гуменюк.
Одесса удар РФ 23 июля
Россия ракетами разрушила Спасо-Преображенский собор и повредила жилые дома / Коллаж: Главред, фото: соцсети, Нацполиция

Оккупационные войска России ночью 23 июля применили по Одессе 5 ракет разного вида – Оникс, Искандер-К, Искандер-М, Калибр и Х-22. Всего оккупанты задействовали около двух десятков ракет. Повреждения зафиксированы в припортовых районах и более отдаленных районах города, где нет военных объектов. Пострадали 19 человек, 14 людей госпитализированы. Погиб 1 человек – охранник частного заведения. Был пожар, который ликвидировали. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала, что оккупанты ударили по Одессе 5 разными видами ракет. Пострадали припортовые районы города, а также отдаленные районы, где нет никаких военных объектов.

"Мы предупреждали о том, что взятая пауза, скорее всего, будет для накопления нового удара, что скорее всего он снова придется на ночь. Враг придерживается своих традиций — разрушительных и убийственных. Среди ночи раздался сигнал воздушной тревоги. Мы наблюдали активность тактической и стратегической авиации. С применением стратегии комплексы типа "Бастион", которые выпустили "Оникс", и "Искандеры". Били по Одесчине Искандерами типа "К" и "М". На этот раз враг применил и баллистику. Также были применены ракеты типа "Калибр" из подводной лодки, что и было приоритетом врага, но учитывая погрешность ракет типа Х-22, понятно, что пострадали и районы города, прилегающие к порту, а также попадание и в более отдаленные районы, там, где частный сектор и не наблюдается ни одного военного объекта, пострадали и многоквартирные дома", - сказала Гуменюк.

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По ее словам, погиб 1 человек. 19 людей пострадали, 14 из них госпитализированы. Вражеские удары пришлись, в том числе, и на жилые дома.

"Один человек погиб — это охранник частного заведения. Одну женщину удалось спасателям деблокировать, завалы были очень сильными. Пожарные огонь очень быстро ликвидировали, хотя горело сразу в нескольких местах города. По уточненным данным, 19 человек получили ранения, обратились за медицинской помощью. 14 человек были госпитализированы, среди них – трое детей. Всего пострадали четверо детей, потому что удары пришлись на жилые дома", - добавила спикер ОК Юг.

Также Наталья Гуменюк подчеркнула, что всего российские захватчики применили по Одессе около двух десятков 5 видов наземного, морского и воздушного базирования.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что оккупанты применили 19 ракет, 9 из которых сбили ПВО.

Ракетные удары России по Одессе

Государство-агрессор Россия после своего выхода из "зерновой сделки" начала интенсивно обстреливать Одессу и Одесскую области.

Ночью 19 июля Россия ударила по Одессе, вследствие чего были повреждены зерновые терминалы. Враг уничтожил 60 тысяч тонн зерна, предназначенного для КНР.

20 июля ночью РФ ударила по Одессе противокорабельными ракетами. В центре города случился пожар на площади 300 кв.м. Были зафиксированы разрушения.

В воскресенье ночью, 23 июля, Россия ударила 5 видами ракет по Одессе. По данным МВД, пострадали 22 человека. Оккупанты повредили портовую и гражданскую инфраструктуру и разрушили Спасо-Преображенский собор.

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