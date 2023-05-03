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Должны были уехать 116 человек: оккупанты обстреляли пассажирский поезд в Херсоне

Ангелина Подвысоцкая
3 мая 2023, 17:29 обновлено 3 мая, 18:33
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В результате обстрела Херсона и Херсонской области погибли 16 человек, еще 22 - ранены.
обстрел Херсона
Российские оккупанты обстреляли пассажирский поезд в Херсоне / Коллаж фото ГСЧС

Российские оккупанты безжалостно обстреляли Херсон. В среду, 3 мая, враг ударил по железнодорожному вокзалу и попал по пассажирскому поезду. Об этом сообщает Укрзализныця.

Этот поезд должен был отправиться во Львов и вывезти из Херсона 116 пассажиров. В результате "прилета" разрушены пассажирские вагоны. Российские оккупанты серьезно ранили проводника, его спасают медики.

Пассажиры, которые должны были сесть на этот поезд находились в укрытии. В момент тревоги проводники не начинали посадку.

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"Поезд во Львов со 116 пассажирами на борту отправился из Херсона с задержкой 14 минут. Вагоны с повреждениями в результате обстрела будут оперативно заменены на станции Николаев. Просим сохранять спокойствие и следить за объявлениями, железная дорога всех довезет до безопасности", — говорится в сообщении.

На место происшествия сразу прибыли спасатели. Они потушили вагоны, которые разбомбили оккупанты.

обстрел Херсона
Российские оккупанты обстреляли пассажирский поезд в Херсоне / ГСЧС

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в результате обстрела Херсона был ранен ребенок. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным Офиса генпрокурора, в результате обстрела областного центра погибли 12 человек, 22 человека - ранены. На территории Херсонской области погибли еще 4 человека. Таким образом, по состоянию на 16:30 3 мая количество погибших в Херсоне и области составляет 16 человек.

Напомним, в среду, 3 мая, российские оккупанты обстреляли единственный работающий гипермаркет в Херсоне - "Эпицентр". Оккупанты из артиллерии также повредили жилые дома, линии электропередач и газопровод. В результате обстрела погибли 3 человека, еще пятеро - ранены. Среди пострадавших есть работники и посетители заведения.

Как сообщал Главред, в ночь на 3 мая в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, гремели взрывы. Российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 пять областей Украины - Киевскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Кировоградскую и Запорожскую. Целями являлись гражданские и промышленные объекты инфраструктуры. Атака началась около полуночи. Силы ПВО Украины уничтожили 21 дрон врага, но, к сожалению, некоторые вражеские беспилотники достигли цели.

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