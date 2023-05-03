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Ночью РФ атаковала дронами пять областей Украины: что известно о "прилетах" и разрушениях

Анна Ярославская
3 мая 2023, 11:06 обновлено 3 мая, 11:15
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Атака началась около полуночи. Силы ПВО Украины уничтожили 21 дрон врага, но, к сожалению, некоторые вражеские беспилотники достигли цели.
Последствия атаки дронов 3 мая
Последствия атаки дронов 3 мая в Запорожской области / Фото: t.me/zoda_gov_u, Twitter

В ночь на 3 мая в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, гремели взрывы. Российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 пять областей Украины - Киевскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Кировоградскую и Запорожскую. Целями являлись гражданские и промышленные объекты инфраструктуры.

Атака началась около полуночи. Силы ПВО Украины уничтожили 21 дрон врага, но, к сожалению, некоторые вражеские беспилотники достигли цели.

Взрывы в Киевской области

В Киевской городской военной администрации сообщили, что столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны врага. Эта была уже третья атака за последние шесть дней. Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские цели.

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Обошлось без жертв и разрушений.

Взрывы в Днепропетровской области

Глава Днепрлопетровской ОГА Сергей Лисак сообщил, что прошлой ночью защитники неба из воздушного командования "Восток" сбили над Днепропетровщиной семь дронов.

"Но один Shahed-136 все же достиг цели. В Днепре повреждена админстройка. Возник пожар. Огонь уже потушили. Жители города не пострадали. На месте еще работают спасатели. Последствия атаки уточняются", - сообщил он в Telegram.

Взрывы в Николаевской области

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что россияне атаковали область двумя дронами, один из них попал в частный дом. На месте атаки возник пожар.

"Ночью, 3 мая, в 03:50 в результате попадания БпЛА типа Shahed-131/136 возник пожар частного домовладения на территории населенного пункта Куцурубской общины. Возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет", — сообщил Ким.

Атака на Кировоградскую область

В Кировоградской области три шахеда "Герань-2" атаковали нефтебазу в областном центре. В результате атаки возник пожар.

"Около трех утра, сразу 3 шахеда "Герань-2", атаковали нефтебазу в областном центре. Обошлось без жертв. Все службы отработали оперативно. Ликвидация последствий прилета началась сразу. Информация о повреждении уточняется", — сообщил глава ОВА Андрей Райкович.

Взрывы в Запорожье

В Запорожье под ударом российских оккупантов оказались гражданские объекты. К сожалению, есть пострадавшие.

Один дом разрушен полностью, два имеют сильные повреждения, еще в около 40 выбиты окна и повреждены кровли.

"Ночью враг нанес два удара по гражданской инфраструктуре в Запорожье. Специалисты безотлагательно приступили к ликвидации последствий и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим", — сообщили в областной военной администрации Запорожской области и опубликовали последствия прилетов.

Последствия атаки дронов
Последствия атаки дронов в Запорожской области / Фото: t.me/zoda_gov_u

Сколько дронов сбили силы ПВО Украины

В Воздушных силах Украины сообщили, что в ночь на 3 мая 2023 года российские оккупанты совершили атаку на Украины дронами-камикадзе иранского производства с северного направления (Брянская область) и с юга – восточное побережье Азовского моря.

Всего оккупанты применили 26 ударных дронов "Shahed-136/131".

Силами и средствами Воздушных Сил был уничтожен 21 ударный БпЛА врага.

Применены зенитные ракетные вооружения, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Центр", "Восток" и "Юг".

За ночь силы ПВО уничтожили 21 дрон врага
За ночь силы ПВО уничтожили 21 дрон врага / Фото t.me/kpszsu

Воздушные атаки оккупантов на Украину

Ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов. Украинцев призвали не игнорировать угрозу и пройти в укрытия или соблюдать правила "двух стен". Работали силы ПВО. После шести часов утра в Украине начались отбои тревоги.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявлял, что зафиксирован полет целей по направлению: Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Черкасской областей.

Рано утром 28 апреля в Киеве прозвучала серия взрывов. Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В столице работали силы ПВО. Как сообщили в КГВА, в Киеве сбили 11 российских ракет и два беспилотника.

Ночью 21 апреля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Страна-агрессор РФ атаковала нашу страну дронами-камикадзе. Сообщалось о серии взрывов в Харькове, в Киевской области работали силы ПВО, а в Полтавской области зафиксирован "прилет" в объект гражданской инфраструктуры.

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