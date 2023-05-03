УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ночью в Киеве гремели взрывы, РФ атаковала столицу дронами: что известно

Анна Ярославская
3 мая 2023, 06:39 обновлено 3 мая, 06:50
870
По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели.
Дым, дроны-камикадзе Шахед
Оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе Шахед / pixabay.com, Telegram

В ночь на среду, 3 мая, в Киеве гремели взрывы. Оккупанты атаковали столицу Украины иранскими дронами Shahed. Эта была уже третья атака за последние шесть дней. Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские цели. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны врага. Третьего за последние 6 дней! В этот раз Киев был атакован исключительно дронами. Обычной и неизменной остается и тактика противника – с наступлением темного времени суток страна-террорист запустила свои боражирующие боеприпасы по разным направлениям", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели.

видео дня

Обошлось без жертв и разрушений. Информация уточняется.

Скриншот сообщения КГВА

Кроме того, в ночь на 3 мая в Днепре и Запорожье также прогремели взрывы. В областях была объявлена воздушная тревога. Глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук намекнул на работу ПВО.

Воздушные атаки оккупантов на Украину

Ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов. Украинцев призвали не игнорировать угрозу и пройти в укрытия или соблюдать правила "двух стен". Работали силы ПВО. После шести часов утра в Украине начались отбои тревоги.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявлял, что зафиксирован полет целей по направлению: Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Черкасской областей.

Рано утром 28 апреля в Киеве прозвучала серия взрывов. Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В столице работали силы ПВО. Как сообщили в КГВА, в Киеве сбили 11 российских ракет и два беспилотника.

Ночью 21 апреля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Страна-агрессор РФ атаковала нашу страну дронами-камикадзе. Сообщалось о серии взрывов в Харькове, в Киевской области работали силы ПВО, а в Полтавской области зафиксирован "прилет" в объект гражданской инфраструктуры.

Другие новости:

новости Киева война в Украине дроны новости Украины взрыв война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ночью в Киеве гремели взрывы, РФ атаковала столицу дронами: что известно

Ночью в Киеве гремели взрывы, РФ атаковала столицу дронами: что известно

06:39 Украина
Ракеты Hydra 70 и тяжелая техника: США объявят новый пакет военной помощи Украине

Ракеты Hydra 70 и тяжелая техника: США объявят новый пакет военной помощи Украине

23:53 Украина
Действия ВСУ в Бахмуте надо воспринимать как контрнаступление - Мусиенко

Действия ВСУ в Бахмуте надо воспринимать как контрнаступление - Мусиенко

23:14 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:06

В Краснодарском крае РФ загорелась нефтебаза недалеко от Крымского моста

06:39

Ночью в Киеве гремели взрывы, РФ атаковала столицу дронами: что известно

06:10

Почему россияне всё чаще обстреливают сами себямнение

05:00

Как избавиться от луковой мухи: способы, которые помогут всем дачникам

04:10

Проблемы в отношениях и на работе: у 4 знаков зодиака в мае начнется черная полосаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

03:20

Военный эксперт пояснил, почему россияне в Крыму не могут противостоят "бавовне"Видео

03:20

Он в 100 раз вкуснее Медовика и Наполеона: лучший рецепт торта за копейкиВидео

02:50

Как часто надо поливать помидоры: золотое правило удивит богатым урожаем

02:20

Как почистить кожаную куртку дома: 4 шага и 11 самых эффективных способов

Реклама
01:34

Какой будет погода в Киеве летом 2023: синоптик назвал самые жаркие и холодные дни

00:51

Как проверить, что в доме денежная удача 3 мая: приметы и что нельзя делатьВидео

02 мая, вторник
23:53

Ракеты Hydra 70 и тяжелая техника: США объявят новый пакет военной помощи УкраинеВидео

23:53

Всего 1 действие принесет успех каждому 4 мая: приметы и что нельзя делатьВидео

23:14

Действия ВСУ в Бахмуте надо воспринимать как контрнаступление - МусиенкоВидео

23:11

"Мумия возвращается": Алла Пугачева шокировала новым имиджемВидео

22:53

Что будет ВСУ проще взять под контроль - Крым или Донбасс: прогноз экспертаВидео

22:27

Украина вероятнее всего не одержит победу в войне в этом году - генерал СШАВидео

22:25

Певица Шер рассталась с возлюбленным, который младше ее на 40 лет

21:43

РФ 9 мая может нанести по Украине массированный удар: эксперт рассказал, чем могут бить оккупантыВидео

21:09

Мощные взрывы в Севастополе: "власти" говорят об "учениях", а в Сети появляются фото "прилета"Видео

Реклама
20:48

Как ускорить уборку в квартире: 7 простых способов

20:38

Украина готовит наступление в следующие недели - госсекретарь СШАВидео

20:23

Ворвется самое сильное похолодание: в Украину несется знойная погода - синоптикВидео

20:12

Какие украинцы должны были подать декларацию о доходах до мая: что грозит тем, кто этого не сделал

20:10

Гороскоп на май-2023 от Влада Росса для всех знаков: кому повезет, а кто будет лузеромЭксклюзив

20:08

Загадка, с которой справятся только гении: нужно за 13 секунд найти корону среди толпы людей

19:35

"Эта бабища городит ересть": россияне набросились на МИД из-за заявления о сроках возвращения на ОИВидео

19:26

Где можно добавлять базилик: ответ о простом растении изумитВидео

19:20

Плешивый черт получил по сопатке наотмашь, смачно, от всей душимнение

19:17

Демократия без народовластия. Армянская иллюзия для западного потребителя

19:15

"Он приедет": друг Винника раскрыл подробности о его возвращении в УкраинуВидео

18:37

Рада официально признала рашизм государственной идеологией РФВидео

18:29

Путин по видеосвязи с ветеранами запустил трамваи в уничтоженном МариуполеВидео

18:21

Виктория Бекхем засветила мокрый "стыд" своего мужа

18:14

В ВСУ назвали Пригожина балаболом: боевики начали "охоту" на украинского генералаВидео

17:50

"Любил работать с молодыми девочками": ВСУ "откобзонили" оккупанта, который ехал на войну с улыбкой

17:40

Россия бросит все силы на Крым, а из Севастополя сделает "крепость" - МусиенкоЭксклюзив

17:12

"Какая у меня крутая жена": Барак Обама показал, как отжигает МишельВидео

17:02

Цены на алкоголь и сигареты взвинтили: акциз впервые с 2014 года резко повысилиВидео

17:00

"Ты жив и свободен": Полякова душевно поздравила защитника Мариуполя Дианова с Днем рождения

Реклама
16:53

Картофельное пюре с яйцом и молоком разорвало интернет: как приготовить эту вкуснотуВидео

16:52

Россияне сбросили на Херсонщину управляемые авиабомбы: есть погибшие

16:43

Огромный астероид рухнет на орбиту Земли прямо во время коронации Чарльза

16:25

Зачем опытные хозяйки держат в туалете лавровый лист: хитрость, о которой знают единицы

16:25

Гороскоп для Стрельцов на май 2023: что принесет последний месяц весны

16:01

Серена Уильямс беременна во второй раз

16:01

Жары не будет: синоптик озвучил прогноз погоды для Украины на лето 2023

16:00

В Украине продлили мобилизацию и военное положение: на какой периодВидео

15:46

Тариф на свет могут увеличить уже в июне: СМИ рассказали деталиВидео

15:40

Как стирать джинсы, чтобы они не сели и не полиняли: 15 правил, которые должен знать каждый

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюда
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять