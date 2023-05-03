Ночью в Киеве гремели взрывы, РФ атаковала столицу дронами: что известно

По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели.

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Оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе Шахед / pixabay.com, Telegram

В ночь на среду, 3 мая, в Киеве гремели взрывы. Оккупанты атаковали столицу Украины иранскими дронами Shahed. Эта была уже третья атака за последние шесть дней. Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские цели. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны врага. Третьего за последние 6 дней! В этот раз Киев был атакован исключительно дронами. Обычной и неизменной остается и тактика противника – с наступлением темного времени суток страна-террорист запустила свои боражирующие боеприпасы по разным направлениям", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все враждебные цели.

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Обошлось без жертв и разрушений. Информация уточняется.

Кроме того, в ночь на 3 мая в Днепре и Запорожье также прогремели взрывы. В областях была объявлена воздушная тревога. Глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук намекнул на работу ПВО.

Воздушные атаки оккупантов на Украину

Ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов. Украинцев призвали не игнорировать угрозу и пройти в укрытия или соблюдать правила "двух стен". Работали силы ПВО. После шести часов утра в Украине начались отбои тревоги.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявлял, что зафиксирован полет целей по направлению: Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Черкасской областей.

Рано утром 28 апреля в Киеве прозвучала серия взрывов. Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В столице работали силы ПВО. Как сообщили в КГВА, в Киеве сбили 11 российских ракет и два беспилотника.

Ночью 21 апреля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Страна-агрессор РФ атаковала нашу страну дронами-камикадзе. Сообщалось о серии взрывов в Харькове, в Киевской области работали силы ПВО, а в Полтавской области зафиксирован "прилет" в объект гражданской инфраструктуры.

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