Ночью РФ атаковала Украину дронами, взрывы прогремели в Киеве, Харькове, Полтаве: что известно

Прошлой ночью по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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Оккупанты атаковали Украину дронами Шахед-136 / Фото twitter

Ночью 21 апреля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Страна-агрессор РФ атаковала нашу страну дронами-камикадзе. Сообщалось о серии взрывов в Харькове, в Киевской области работали силы ПВО, а в Полтавской области зафиксирован "прилет" в объект гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, удар БПЛА пришелся на Полтавский район. На месте разрушения гражданской инфраструктуры возникло возгорание.

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"Спасатели работают над тушением пожара. Предварительно, пострадавших нет", – написал чиновник в Telegram.

В Харькове, как пишет Суспільне, прошлой ночью была слышна серия взрывов, вероятно — за городом.

Атака Киева дронами

После 25-дневной тишины столица Украины подверглась очередному воздушному нападению со стороны российских оккупантов.

"Тактика противника осталась прежней. С наступлением темного времени суток с северного направления страна-террорист запустила дроны. По предварительной информации, агрессор, вероятно, использовал новую партию иранских БПЛА Shahed", - сообщил Сергей Попко, начальник КГВА.

На подлете к столице было обнаружено и сбито около 8 враждебных целей.

Как известно на данный момент, обошлось без жертв и разрушений. Информация уточняется.

Как сообщал Главред, в ночь на среду, 19 апреля, в Одессе прогремели взрывы, была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Шахед-136 Одесскую область, было попадание в объект инфраструктуры.

В Воздушных силах сообщили, что в противник атаковал Одесскую область при помощи 12 дронов-камикадзе Shahed-136/131. Защитники украинского неба уничтожили 10 из них.

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