В Одессе и области прогремели взрывы, оккупанты атаковали регион дронами: что известно

Большинство БПЛА врага было уничтожено, но, к сожалению, есть попадание по объекту общественной инфраструктуры.

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Оккупанты атаковали Одесскуб область дронами Шахед-136 / Фото twitter

В ночь на среду, 19 апреля, в Одессе прогремели взрывы, была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Шахед-136 Одесскую область, есть попадание в объект инфраструктуры.

"Благодаря удачной работе наших сил обороны, большинство БПЛА врага уничтожено, но, к сожалению, есть попадание по объекту общественной инфраструктуры", - сообщили в Одесской РВА.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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На месте происшествия спасатели локализуют пожар на месте прилета.

Как сообщал Главред, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что страна-агрессор Россия может готовить массированный ракетный удар по Одессе. Российская оккупационная армия может атаковать город в одну из знаковых дат – 2 или 9 мая.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечал, что целью ракетных атак России весной и летом станет транспортная инфраструктура. Он отметил, что Россия сейчас сосредотачивается на ударах в прифронтовой зоне.

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