Оккупанты ударили по Одесской области дронами-камикадзе: попали в предприятие

Во время массовой атаки российские захватчики запустили по югу Украины 17 беспилотников, 14 из них удалось сбить.

Оккупанты ударили по Одесской области дронами-камикадзе/ Фото иллюстративное: "Новости Николаева", Telegram

Российские оккупанты в ночь на вторник, 4 апреля, ударили по югу Украины дронами-камикадзе. Всего военными страны-агрессора России было запущено 17 дронов, украинская противовоздушная оборона сбила 14 из них.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины. Запуски осуществлялись предположительно из района Восточного побережья Азовского моря.

"Ночью 4 апреля 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с южного направления ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Всего зафиксировано до 17 пусков ударных БпЛА, предположительно из района Восточного побережья Азовского моря. Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 14 "шахедов", – говорится в сообщении.

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Как сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров, 13 беспилотников сбили в небе над Одесщиной, еще один – в небе над Николаевской областью. Было попадание в предприятие в Одесской области.

"Попаданием по одному из предприятий в Одесской области вызван пожар, который до утра спасателям удалось ликвидировать. Предварительно, без человеческих потерь", – рассказал Назаров.

Удары дронами по Украине

В результате ночной атаки дронов 22 марта в городе Ржищев Киевской области были повреждены общежития и лицей. Под завалами оказались люди. Всего погибли девять человек, в том числе водитель скорой, приехавший на вызов.

В ночь на 28 марта во время российских ракетных обстрелов воздушные силы ВСУ сбили 12 БПЛА Shahed-136/131 и один дрон-разведчик Гранат-4. Позже стало известно, что во время ночной атаки "Шахедов" было уничтожено 14 из 15-ти ударных дронов. При этом обломки сбитых целей упали на нежилое помещение в Святошинском районе Киева, спровоцировав пожар.

Напомним, российские захватчики в ночь на 31 марта атаковали территорию Украины дронами-камикадзе. Но при этом они изменили свою тактику – страна-агрессор РФ во время этой атаки сконцентрировала основную силу удара на севере нашего государства. На юге враг ночью не был таким активным.

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