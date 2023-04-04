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Украина готова к контрнаступлению: в NYT рассказали, с какими тяжелыми вызовами столкнутся ВСУ

4 апреля 2023, 06:49
Успех в боях на юго-востоке уменьшил бы беспокойство, что война зашла в "болото", и поощрил бы союзников к дальнейшему вооружению и финансированию Киева.
ВСУ, война, украинские военныем
Предстоящее контрнаступление будет очень серьезным вызовом для Украины / 93-я ОМБр Холодный Яр

Украина готова к решающему весеннему контрнаступлению, но суровым испытанием будет восстановление потерь и сохранение мотивации уставших от войны войск.

Как пишет издание The New York Times, новое украинское контрнаступление станет проверкой способности украинской армии перевооружать и восстанавливать батальоны, сохраняя при этом мотивацию и навыки маневрирования, которые обеспечили ей преимущество в трех предыдущих контрнаступлениях.

"Успех Украины в боях на юго-восточных равнинах продемонстрировал бы миру упадок военной мощи РФ, уменьшил бы беспокойство, что война зашла в "болото", и, скорее всего, поощрил бы союзников Украины к дальнейшему вооружению и финансированию Киева", – пишут журналисты.

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По оценкам NYT, предстоящее контрнаступление будет очень серьезным вызовом для Украины.

"Украинским офицерам придется организовывать атаки артиллерии, пехоты и бронетехники, которые будут прорываться сквозь российские окопы, танковые ловушки и минные поля. На юге российские подразделения строят оборонительные позиции после того, как их вытеснили из Херсонской области в ноябре. Современные западные танки будут иметь решающее значение для ликвидации этих позиций", – отмечает NYT.

Директор Института Маккейна Эвелин Фаркас заявила, что Украина способна нанести российской армии потери, которые могут иметь далеко идущие геополитические последствия, если она вовремя получит оружие и подготовит войска.

"Украина может сделать РФ ослабленной военной силой в Восточной Европе с небольшими рычагами влияния на переговорах о прекращении войны", - считает Фаркас.

Она заявила, что люди "представляют только то, что видят сейчас", но многое может измениться с поступлением на фронт нового западного вооружения и десятков тысяч украинских солдат, которые проходят подготовку в Украине и Европе.

Тем не менее, отмечает NYT, успех ВСУ вряд ли гарантирован, поскольку союзники не спешат присылать оружие, а солдатам приходится довольствоваться ускоренными курсами штурмовой тактики.

Вооружение и оборудование для прорыва линий окопов и пересечения минных полей появляется у Украины, однако непонятно - в достаточном ли количестве.

Издание пишет, что Украина вероятно нанесет удар на юге.

"Удар протяженностью около 80 км по степи от нынешней линии фронта до оккупированного города Мелитополь разделит удерживаемую РФ территорию на две зоны, перережет линии снабжения и поставит украинскую артиллерию в зону досягаемости российских баз в Крыму", – пишет NYT.

Вместе с тем, отмечают журналисты, моральный дух украинских бойцов, который большую часть войны был лучше, чем у противника, "становится все большей проблемой".

В десятках недавних интервью NYT солдаты, находящиеся на позициях под Бахмутом или выходящие из уличных боев на короткие перерывы, выражали ужас от масштабов насилия и смертей.

Одним из самых ярких примеров военного восстановления, отмечает издание, является то, что Министерство внутренних дел восстанавливает подразделение "Азов", бойцы которого погибли, были ранены или попали в плен во время осады Мариуполя и штурма металлургического комбината "Азовсталь" прошлой весной, а также погибли при взрыве в казарме для военнопленных в Еленовке.

Недавно новобранцы "Азова" пять недель осваивали базовые солдатские навыки.

Для того, чтобы в штурмовое подразделение "Азова" попадали только наиболее мотивированные солдаты, новобранцам дают возможность выбора. После окончания курса подготовки они могут решить остаться на базе или идти в бой.

Контрнаступление Сил обороны Украины

Весеннее контрнаступление может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов, пишет Politico.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике. Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что украинские военные могут пойти в контрнаступление до середины или конца апреля, когда подсохнут полевые дороги и ими можно будет двигаться тяжелой техникой. К тому времени продлится оперативная пауза. Сроки подготовки военных к контрнаступлению напрямую зависят от объемов и темпов поставок военно-технической помощи от западных партнеров.

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