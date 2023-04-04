Данилов рассказал, при каком условии РФ ударит по Украине ядеркой

Россия может применить ядерное оружие для удара по Украине лишь в том случае, если Пекин позволит это Кремлю.

Данилов рассказал, при каком условии РФ решится ударить по Украине ядеркой / коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

В последнее время российский диктатор Владимир Путин часто угрожает применением ядерного оружия по территории Украины. В частности, глава Кремля начал говорить, что страна-агрессор Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

Как отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью The Times, Россия может применить ядерное оружие для удара по Украине лишь в том случае, если Пекин позволит это Кремлю.

"Если китайцы позволят России использовать ядерное оружие, то они его применят. Если нет, то не будут. Поэтому это (будет ли применять РФ ядерное оружие, - ред.) надо спрашивать у Китая", - заявил Данилов.

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Заметим, что ранее секретарь СНБО заявлял, что КНР не позволит России разместить ядерное оружие на территории Беларуси. По его словам, ядерное оружие на территории Беларуси не нужно ни Китаю, ни самой России, а заявления Путина – это просто шантаж для того, чтобы американцы соглашались как можно скорее идти на какие-то переговоры, договариваться, чтобы остановить эту войну на условиях России.

Ядерный шантаж РФ

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы намерена разместить ядерное оружие в Беларуси.

Как заявил президент страны-агрессора пропагандистам, поводом для этого стало заявление Великобритании о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует мгновенную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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