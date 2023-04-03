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"Криминальный клоун": Эйдман оценил шансы Пригожина заменить Путина в Кремле

3 апреля 2023, 18:40
Эйдман заметил, что перспективы у "повара Путина" могут быть только в случае, если он выживет и главное – сохранит в каком-то виде свою частную армию.
Владимир Путин, Евгений Пригожин
Эйдман оценил шансы Пригожина заменить Путина в Кремле / сайт Кремля, скрин

Руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин вряд ли имеет шансы заменить российского диктатора Владимира Путина. В то же время он может сыграть серьезную роль в случае тотального развала страны-агрессора России. Такое мнение в интервью Главреду высказал российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман.

"Кто такой Пригожин? Это, по большому счету, уголовный клоун. Да, кровавый, но уголовный клоун. Он не вписан в российскую номенклатуру и бюрократический аппарат, он для них чужой. Знаете, у русских царей первой половины XVIII века (например, у Анны Иоанновны) были персональне шуты. Иногда они даже были влиятельными, но, понятно, они не могли претендовать на престол. Пригожин на него, конечно, тоже претендовать не может. Очевидно, его отодвигают отовсюду и совершенно понятно, что российская бюрократия решила от него избавиться. Путин его избаловал, но другим бюрократам и силовикам он уже давно надоел и кажется им слишком наглым", - рассказал Эйдман.

По его словам, перспективы у "повара Путина" могут быть только в случае, если он выживет и главное – сохранит в каком-то виде свою частную армию, ЧВК "Вагнер".

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"Когда начнется новая русская смута (а я в этом не сомневаюсь, это неизбежно), распад, развал, то любая военная сила и любое количество обученных и организованных вооруженных людей может сыграть значительную роль в истории. Мы помним, что так было всегда: и во времена первой русской смуты, и во времена гражданской войны 1917-1920 гг. Любая, даже небольшая вооруженная сила, особенно если это люди, испытанные в боях, играли большую роль. Ведь в гражданской войне после того, как императорская армия фактически сбежала с фронта, воевали небольшие отряды, которые насчитывали всего несколько тысяч человек. Это добровольческая армия со стороны белых и сначала красная гвардия, а потом красная армия со стороны красных. В начале, в 1918 году, это буквально был тысячи, тогда как в императорской были миллионы. И воевали поначалу тоже именно тысячи, потому тут каждый мог сыграть большую роль. И Пригожин со своей ЧВК в случае тотального развала тоже может сыграть серьезную роль", - отметил российский социолог.

Также Эйдман прокомментировал, насколько серьезной может быть эта роль. По его словам, королем, императором или президентом России Пригожин не станет, но он может поддержать одну из конкурирующих сил. И эта поддержка может быть существенной.

"Но гадать тут бессмысленно, потому что мы тут слишком уходим в детали, а любые футурологические прогнозы таких деталей не терпят, потому что есть множество случайных обстоятельств, которые мы не можем учесть. И они могут опровергнуть все наши умозрительные построения опровергнуть", - добавил он.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

Напомним, недавно генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки заявил, что российские элиты активно занялись поиском преемника Владимира Путина. Это происходит на фоне провалов на фронте и ухудшения состояния здоровья хозяина Кремля. Подавляющее большинство в элитах понимает, что выиграть войну в Украине невозможно.

Ранее военный аналитик и писатель Стив Стразерс заявил, что есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина. Он не исключил, что в случае смерти Путина его потенциальными преемниками могут быть Сергей Иванов, бывший министр обороны, и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который долгое время считался близким доверенным лицом Путина.

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