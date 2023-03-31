"Вагнеровец" вернулся из Украины в родное село и убил пенсионерку: Пригожин заступился за наемника

Судимый за убийство Игорь Россомахин записался в ЧВК Вагнер и получил помилование. Потом вернулся в родную деревню и начал терроризировать местных жителей.

Евгений Пригожин вступился за своего наемника, убившего пенсионерку / скриншот

В России бывший заключенный и наемник ЧВК Вагнера вернулся в родную деревню и убил пенсионерку. За него лично вступился глава ЧВК Евгений Пригожин и попытался его оправдать.

Судимый за убийство Игорь Россомахин записался в ЧВК Вагнер и получил помилование. Побывав на войне в Украине, он вернулся в родную деревню Новый Бурец Кировской области и начал терроризировать местных жителей. В нетрезвом состоянии он ходил по селу с топором, угрожал соседям убийством и бил автомобили.

Его односельчане боятся выходить на улицу, поэтому потребовали от полиции принять меры против "вагнеровца", сообщают российские СМИ.

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Впрочем, мужчину задержали только после того, как Росомахин убил пенсионерку.

Россомахин вернулся в родную деревню Новый Бурец / скриншот

"Повар" Путина Пригожин вступился за своих наемников, мол, "за все время из тысяч тех, кто вышел – всего 20 преступлений".

"На будущее, конечно, если человек ведет себя агрессивно, или вызывающе, или есть какой-то риск, особенно если он из категории бывших заключенных, необходимо нам сообщать. Мы пришлем свою рекрутскую группу, аккуратненько под белы рученьки его заберем и отправим на фронт, туда, где он должен вымещать свою агрессию", – заявил Пригожин.

Как сообщал Главред, в Украине ликвидировали наемника ЧВК Вагнера Станислава Лобянова. Он был членом Цапковской организованной преступной группировки, которая в 2010 году совершила массовое убийство двенадцати человек, в том числе детей.

Тем временем под Москвой нашли кладбище наемников частной военной компании Вагнера, которые были ликвидированы в Украине. На кладбище в селе Маврино появились еще 27 новых могил, которые, очевидно, принадлежат "вагнеровцам".

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