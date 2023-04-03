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Пригожин – личный клоун Путина, он не может претендовать на его место - Эйдман

Анастасия Заремба

журналист

3 апреля 2023, 09:00
Спецслужбы РФ могут могут убрать Пригожина, только если до Кремля дойдут сведения о заговоре против Путина, убежден эксперт.
Игорь Эйдман
Пригожина могут убрать только в случае заговора против Путина - Игорь Эйдман / Главред

Глава ЧВК "Вагнер" и "повар" диктатора Владимира Путина Евгений Пригожин, вероятно, использует медиа, чтобы показать себя будущим кандидатом на пост президента страны-агрессора России на выборах 2024 года. В это укладываются его противоречивые заявления о войне в Украине и реальном враге РФ, а также постоянные колкости в адрес представителей Минобороны РФ, с которыми Пригожин открыто конфликтует вот уже несколько месяцев подряд.

В интервью Главреду российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман рассказал, велики ли шансы у Пригожина заменить Путина, готов ли Путин списывать Пригожина со счетов, удержит ли Пригожин власть в ЧВК "Вагнер" и что будет с Путиным, если в России начнется борьба за власть.

Как бы вы объяснили недавние заявления Пригожина, где он признался, что в Украине РФ воюет с украинцами, а не с НАТО? С какой целью он их делает, ведь фактически Пригожин такими шагами идет против линии пропаганды?

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Все его заявления связаны с его длительным противостоянием с руководством министерства обороны РФ. Он всячески хочет их унизить и как-то подставить. Например, сейчас месседж такой, что россияне никак не могут одержать победы, потому что против них воюет все НАТО. И министерство обороны этот месседж охотно поддерживает, потому что он ему выгоден. А Пригожин подставляет Минобороны и говорит, мол, оказывается, они не НАТО, а украинцев не могут победить. Он сам как бы тоже воюет, но не является основной воинской силой России в этой войне. Поэтому он может сваливать все на Минобороны, чем он активно и занимается.

Есть ли у Пригожина президентские амбиции и как вы оцениваете его шансы заменить Путина?

Оцениваю их очень низко, как нулевые. Кто такой Пригожин? Это, по большому счету, уголовный клоун. Да, кровавый, но уголовный клоун. Он не вписан в российскую номенклатуру и бюрократический аппарат, он для них чужой. Знаете, у русских царей первой половины XVIII века (например, у Анны Иоанновны) были персональне шуты. Иногда они даже были влиятельными, но, понятно, они не могли претендовать на престол.

Пригожин на него, конечно, тоже претендовать не может. Очевидно, его отодвигают отовсюду и совершенно понятно, что российская бюрократия решила от него избавиться. Путин его избаловал, но другим бюрократам и силовикам он уже давно надоел и кажется им слишком наглым. Перспективы у него могут только в случае, если он выживет и главное – сохранит в каком-то виде свою частную армию, ЧВК "Вагнер". Когда начнется новая русская смута (а я в этом не сомневаюсь, это неизбежно), распад, развал, то любая военная сила и любое количество обученных и организованных вооруженных людей может сыграть значительную роль в истории. Мы помним, что так было всегда: и во времена первой русской смуты, и во времена гражданской войны 1917-1920 гг. Любая, даже небольшая вооруженная сила, особенно если это люди, испытанные в боях, играли большую роль. Ведь в гражданской войне после того, как императорская армия фактически сбежала с фронта, воевали небольшие отряды, которые насчитывали всего несколько тысяч человек. Это добровольческая армия со стороны белых и сначала красная гвардия, а потом красная армия со стороны красных. В начале, в 1918 году, это буквально был тысячи, тогда как в императорской были миллионы. И воевали поначалу тоже именно тысячи, потому тут каждый мог сыграть большую роль. И Пригожин со своей ЧВК в случае тотального развала тоже может сыграть серьезную роль.

А насколько серьезной может быть эта роль?

Конечно, королем, императором или президентом России Пригожин не станет, но он может поддержать одну из соперничающих сил. И эта поддержка может быть существенной. Но гадать тут бессмысленно, потому что мы тут слишком уходим в детали, а любые футурологические прогнозы таких деталей не терпят, потому что есть множество случайных обстоятельств, которые мы не можем учесть. И они могут опровергнуть все наши умозрительные построения опровергнуть.

Если тут говорить о предпочтениях Пригожина, то кого он будет готов поддержать?

Предпочтение у него одно – гарантия денег и безопасности. То есть не просто, если ему кто-то об этом скажет, и он еще должен поверить в то, что, мол, когда кто-то вместо Путина придет к власти, то Пригожина точно не тронут, передадут ему кусок собственности. Мол, отберу у Сечина и передам тебе Роснефть. Конечно, такого Пригожин поддержит.

В последнее время много слухов (да и сам Пригожин об этом говорил) о возможном уходе ЧВК "Вагнер" с Донбасса в Африку. Что это будет означать для самого Пригожина – это потеря позиций?

ЧВК всегда присутствует в Африке – и в Центральноафриканской республике, и в других странах. И, по большому счету, она может расширить там свое влияние. Понятно, что Пригожина, по крайней мере, при нынешнем политическом раскладе в федеральную власть не пустят – ему могут дать только нишу. Но если ему дадут африканскую нишу и он будет продолжать там добывать кровавые алмазы, контролировать их добычу и возить контрабанду, то Пригожин, хоть и потеряет свое внимание и известность, но деньги будет и дальше зарабатывать. С другой стороны, видно, что он зарвался. Видимо, Путин его несколько избаловал и он решил, что ему все можно. Потому он, вероятно, не удовлетворится такой ролью в Африке, даже если она прибыльная. Он продолжит цепляться за позиции (у него ведь были планы влезть в федеральную политику то ли через "Справедливую Россию", то ли через ЛДПР), но его, скорее всего, не допустят, потому что он слишком неадекватен в последнее время.

Когда Путин будет готов списать Пригожина либо с помощью прикрытия "Вагнера", либо же действиями в отношении самого Пригожина?

Мы видим, что сейчас рынок ЧВК демонополизировался – появляются новые, которые, кстати, пригожинцы и делают. Например, в Крыму под крылом Аксенова появилась новая ЧВК, армия набирает зэков. То есть активы Пригожина, как это называют в корпоративных войнах, размывают и он потихоньку теряет над всем этим контроль. И думаю, что этот процесс будет продолжаться.

Уберут ли его – это, конечно, загадка. Это напрямую зависит от отношения к нему Путина. В этом смысле Путин человек непредсказуемый.

Убирают, как правило, тех, на кого Путин покажет пальцем. Тот же Стрелков-Гиркин хамит Путину, но при этом жив и на свободе, когда множество других командиров из "ДНР", такие как Мозговой и прочие, были устранены российскими спецслужбами. То есть понять, укажет ли Путин на Пригожина или нет, тут можно только гадать.

Ну а что такого должен сделать Пригожин, чтобы Путин указал на него пальцем?

Это очевидно – если до Кремля дойдут слухи, что Пригожин планирует некий заговор лично против Путина или, например, в пользу Украины, то его уберут мгновенно. А во всех остальных случаях это ситуативно.

Вы в начале упоминали о конфликте Пригожина с Минобороны РФ. Может ли Шойгу и его ближайшее окружение подставить Пригожина, чтобы устранить конкурента?

Они его, конечно, подставляют, потому что в какой-то момент Пригожин сумел продать себя Путину, как и свою ЧВК, как чуть ли не единственную эффективную силу в войне. Он начал борзеть и скорешился тогда с Кадыровым, и они фактически убрали одного генерала. Тогда же Суровикина назначили руководить российскими оккупационными войсками. Но Шойгу и Герасимов – те еще аппаратчики и свое дело знают. Они постепенно капали Путину на мозги, что, мол, Пригожин оборзел, нарушает все правила. И когда Пригожин думал, что победил (поскольку он не сведущ в аппаратных делах), то постепенно "съели" и Суровикина, и теперь "доедают" самого Пригожина. Подставить его так, чтобы его убрали, у меня на этот счет есть сомнения.

А если влияние "Вагнера" уменьшится (похоже, что к этому все идет), ведь как вы сказали, уже демонополизируют эту нишу, вероятен ли сценарий, что в России начнутся междоусобные войны внутри власти?

Я думаю, что ЧВК "Вагнер" полностью сливать не будут, могут просто убрать контроль Пригожина над ней. Это вполне реально сделать, и они это сделают. ЧВК "Вагнер" – это устойчивая структура, она им нужна на фронте и ее не будут упразднять. Но контроль Пригожина над ней уберут, это просто делается по щелчку, потому что рулят ею ГРУшники, а не Пригожин. Пригожин разве разбирается в военном деле, эдакий Наполеон?! Об этом даже говорить смешно, он просто уголовник и жулик средней руки.

При этом междоусобные столкновения возможны, потому что любое ЧВК – это, по сути, самостоятельная структура, выстроенная под Путина. Если власть Путина пошатнется, то эти ЧВК могут наниматься к кому-угодно. Например, к олигархам, у которых до сих пор огромные капиталы в России. Тем более, что у каждого олигарха есть свои службы безопасности, а каждая такая служба в крупной госкорпорации – это круче, чем спецслужба средней европейской страны по численности, вооружению и т.д. Поэтому война "всех против всех" вполне может начаться, и ЧВК, возможно, примут в ней участие. И демонополизация рынка делает этот сценарий все более вероятным.

Как я понимаю, Путину пока удается лавировать между всеми этими враждующими организациями. Что может стать ключом к междоусобной войне?

Я попробую тут вас поправить – Путин не лавирует между кем-либо, он вроде вора в законе сидит на своем троне, а разные группировки приходят к нему. Он дает всем сестрам по серьгам и разруливает их конфликты. То есть у него роль не политика, который пытается привлечь на свою сторону разные силы и между ними лавировать, а, наоборот, ключевого игрока в этой диктатуре, к которому все апеллируют и ищут поддержки. Когда эта ситуация может закончиться? Прежде всего, когда российская армия будет разгромлена в Украине и побежит так же, как бежала с фронтов Первой мировой войны. Вот тогда ситуация может резко измениться. Путина перестанут воспринимать как вора в законе, решат, что он уже слаб, проиграл эту войну, и зачем к нему обращаться, когда нужно делить все, пока власть ослабла. Каждый будет хватать свой кусок, и начнется война "всех против всех". То есть произойдет почти апокалипсис.

А сам Путин в этом апокалипсисе выживет? Его, допустим, просто молча отодвинут или же элиты договорятся между собой и выдадут его в Гаагу? Как вы считаете, то его ждет?

Очень большая вероятность того, что его выдадут в Гаагу. Потому что им нужно будет как-то откупаться от Запада, снимать с себя ответственность. А на кого ее переложить? Не на Стрелкова-Гиркина же и даже не на Шойгу, только на Путина. Потому вполне вероятно, что ему повяжут мешок и отдадут в Гаагу.

Владимир Путин Евгений Пригожин Игорь Эйдман
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